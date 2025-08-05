Разработчик мозговых чипов Synchron показал, как парализованный пациент управляет iPad «силой мысли»

Имплант подключается к устройству по Bluetooth. Источник: PC MagВ видео на YouTube-канале Synchron пациент Марк Джексон, страдающий от бокового амиотрофического склероза, продемонстрировал, как он использует iPad благодаря мозговому импланту Stentrode.Джексон управляет iPad «силой мысли» — он может «перемещаться по домашнему экрану», открывать приложения и набирать текст. «Теперь я могу писать сообщения близким, читать новости и оставаться на связи с внешним миром, просто думая. Это вернуло мне часть жизни», — рассказал пациент.Нейроинтерфейсы (brain-computer interface, BCI) Synchron подключаются к продуктам iPhone, iPad и VisionPro по Bluetooth с помощь специально разработанного интерфейса, пишет PC Mag. До этого пациенты с имплантами Synchron Stentrode и Neuralink N1 могли подключаться к устройствам Apple только через «нестандартизированные» системы.В июле 2024 года Synchron показала, как Джексон использует гарнитуру смешанной реальности Vision Pro от Apple. Тогда пациент заявил, что управление в гарнитуре не сильно отличается от управления iPhone или компьютером. Источник: Synchron#новости