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Данила Бычков
Будущее

Разработчик мозговых чипов Synchron показал, как парализованный пациент управляет iPad «силой мысли»

Имплант подключается к устройству по Bluetooth.

Источник: PC Mag
Источник: PC Mag
  • В видео на YouTube-канале Synchron пациент Марк Джексон, страдающий от бокового амиотрофического склероза, продемонстрировал, как он использует iPad благодаря мозговому импланту Stentrode.
  • Джексон управляет iPad «силой мысли» — он может «перемещаться по домашнему экрану», открывать приложения и набирать текст. «Теперь я могу писать сообщения близким, читать новости и оставаться на связи с внешним миром, просто думая. Это вернуло мне часть жизни», — рассказал пациент.
  • Нейроинтерфейсы (brain-computer interface, BCI) Synchron подключаются к продуктам iPhone, iPad и VisionPro по Bluetooth с помощь специально разработанного интерфейса, пишет PC Mag. До этого пациенты с имплантами Synchron Stentrode и Neuralink N1 могли подключаться к устройствам Apple только через «нестандартизированные» системы.
  • В июле 2024 года Synchron показала, как Джексон использует гарнитуру смешанной реальности Vision Pro от Apple. Тогда пациент заявил, что управление в гарнитуре не сильно отличается от управления iPhone или компьютером.
Источник: Synchron

#новости

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