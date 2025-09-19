«Биоспутник» «Роскосмоса» с мышами и растениями вернулся на Землю после месячного полёта

Животных и растения передадут учёным для дальнейших исследований.Источник здесь и далее: «Роскосмос»Капсула космического аппарата «Бион-М» с животными и растениями на борту приземлилась в Оренбургской области, сообщили в «Роскосмосе».«Биоспутник» запустили на орбиту в августе 2025 года — он провёл на ней 30 суток.На борту «Бион-М» находились 75 мышей, около 1500 мух-дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых и другие объекты. С помощью них компания оценивала влияние радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.Место приземленияСпециалисты открывают аппарат, чтобы извлечь контейнеры с животными и растениями#новости #роскосмос