Евгения Евсеева
Будущее

«Биоспутник» «Роскосмоса» с мышами и растениями вернулся на Землю после месячного полёта

Животных и растения передадут учёным для дальнейших исследований.

Источник здесь и далее: «Роскосмос»
  • Капсула космического аппарата «Бион-М» с животными и растениями на борту приземлилась в Оренбургской области, сообщили в «Роскосмосе».
  • «Биоспутник» запустили на орбиту в августе 2025 года — он провёл на ней 30 суток.
  • На борту «Бион-М» находились 75 мышей, около 1500 мух-дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых и другие объекты. С помощью них компания оценивала влияние радиации и невесомости на живые организмы на полярной орбите.
Место приземления
Специалисты открывают аппарат, чтобы извлечь контейнеры с животными и растениями

#новости #роскосмос

4
11 комментариев