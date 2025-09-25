Стартап Skild AI представил «универсальный мозг» для управления «любым» роботом — он адаптируется к повреждениям и поломкам

Исследователи показали, как связывают, распиливают роботов и вешают на них грузы, а те продолжают двигаться.Здесь и далее источник: Skild AIКомпания разработала нейросеть Skild Brain, которую называет «универсальным мозгом» для машин. Она может управлять роботами-гуманоидами, робособаками, бытовыми роботами и «любыми» другими типами, которые есть на рынке. Всего в базе данных 100 тысяч видов.Skild Brain адаптируется к меняющимся условиям. Например, помогает роботу продолжать двигаться с отрезанными или связанными конечностями.«Модель не может запомнить решение для одного тела, она должна найти стратегию, которая будет работать для всех», — пишут разработчикиИсследователи обнаружили, что нейросеть использует все навыки независимо от текущего «тела». Например, робопёс быстро начинает ходить на двух ногах и переносить грузы благодаря данным о человекоподобных роботах.Skild Brain также управляет «незнакомым» оборудованием в экспериментах с роборуками. Сделать роботов адаптивными к непредсказуемым сценариям на производстве — одна из основных целей исследователей.По словам сооснователя Дипака Патхака, стартап уже сотрудничает с несколькими компаниями, которые используют руки-манипуляторы. Какими, он не уточнил. В 2024 году Skild AI привлёк $300 млн при оценке в $1,5 млрд.#новости