Стартап Skild AI представил «универсальный мозг» для управления «любым» роботом — он адаптируется к повреждениям и поломкам

Skild Brain также управляет «незнакомым» оборудованием в экспериментах с роборуками. Сделать роботов адаптивными к непредсказуемым сценариям на производстве — одна из основных целей исследователей.

По словам сооснователя Дипака Патхака, стартап уже сотрудничает с несколькими компаниями, которые используют руки-манипуляторы. Какими, он не уточнил. В 2024 году Skild AI привлёк $300 млн при оценке в $1,5 млрд.