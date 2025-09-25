Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Будущее

Стартап Skild AI представил «универсальный мозг» для управления «любым» роботом — он адаптируется к повреждениям и поломкам

Исследователи показали, как связывают, распиливают роботов и вешают на них грузы, а те продолжают двигаться.

Здесь и далее источник: Skild AI
  • Компания разработала нейросеть Skild Brain, которую называет «универсальным мозгом» для машин. Она может управлять роботами-гуманоидами, робособаками, бытовыми роботами и «любыми» другими типами, которые есть на рынке. Всего в базе данных 100 тысяч видов.
  • Skild Brain адаптируется к меняющимся условиям. Например, помогает роботу продолжать двигаться с отрезанными или связанными конечностями.
«Модель не может запомнить решение для одного тела, она должна найти стратегию, которая будет работать для всех», — пишут разработчики
  • Исследователи обнаружили, что нейросеть использует все навыки независимо от текущего «тела». Например, робопёс быстро начинает ходить на двух ногах и переносить грузы благодаря данным о человекоподобных роботах.

  • Skild Brain также управляет «незнакомым» оборудованием в экспериментах с роборуками. Сделать роботов адаптивными к непредсказуемым сценариям на производстве — одна из основных целей исследователей.

  • По словам сооснователя Дипака Патхака, стартап уже сотрудничает с несколькими компаниями, которые используют руки-манипуляторы. Какими, он не уточнил. В 2024 году Skild AI привлёк $300 млн при оценке в $1,5 млрд.

#новости

7
2
2
1
1
32 комментария