МОК и Саудовская Аравия решили не проводить вместе Олимпиаду по киберспорту

Она должна была состояться в 2025 году, но затем её перенесли на 2027-й.Источник: МОКМеждународный олимпийский комитет (МОК) объявил, что завершил сотрудничество с национальными олимпийским и параолимпийским комитетами Саудовской Аравии.Стороны в 2024 году объявили, что вместе проведут Олимпиаду по киберспорту — она должна была состояться в Саудовской Аравии в 2025 году, но позже её перенесли на 2027-й.Олимпиада также должна была стать частью 12-летнего партнёрства между МОК и государством. А Саудовская Аравия проводила бы подобные мероприятия регулярно.Теперь же стороны будут реализовывать свои киберспортивные инициативы каждая самостоятельно, говорится в заявлении. А МОК разработает новый подход к Олимпиаде по киберспорту — когда её проведут и в какой стране, не уточняется.МОК не первый раз взаимодействует с киберспортивным сообществом — в 2018 году он провёл форум по киберспорту в Лозанне, после которого создал отдел по взаимодействию с сообществом. Его в 2023 году превратили в отдельную комиссию МОК по киберспорту.Первые виртуальные Олимпийские игры провели в 2021 году — на фоне пандемии Covid-19. Среди игр были Gran Turismo Sport, велогонка Zwift, парусные гонки Virtual Regatta — сообщество такой набор раскритиковало, заявив, что игры выбирали «абсолютно случайно». Мероприятие должны были повторить в 2022 году, но его заменили Олимпиадой по киберспорту.#новости #киберспорт