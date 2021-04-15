RuVDS и Orbital Express считают, что такой дата-центр позволит безопасно хранить информацию.

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RuVDS и Orbital Express подписали договор о совместном проведении эксперимента по запуску и эксплуатации центра обработки данных на орбите, пишут «Ведомости».

RuVDS оказывает крупным компаниям услуги по серверному хранению и обработке данных, Orbital Express — резидент «Сколково», разрабатывает систему запуска в космос спутников и полезной нагрузки.

Спутник-сервер планируют запустить на низкую околоземную орбиту в 2022 году на носителе «Союз» по тарифу компании «Главкосмос пусковые услуги» (входит в ГК «Роскосмос») — $15 тысяч за 1 кг. Сам спутник будет весить около 5 кг.

Дата-центр будет принимать и первично обрабатывать информацию с других космических аппаратов, что позволит отфильтровывать (и не передавать на Землю) например, некачественные снимки из космоса, пишет издание. Это оптимизирует расходы участников космической деятельности, считают авторы проекта.

RuVDS займётся подготовкой электронно-компонентной базы сервера и его программированием, Orbital Express — подготовкой к запуску и проведением лётных испытаний на орбите.

Авторы проекта говорят, что преимущество такого дата-центра — безопасность хранения информации. По их мнению, его пользователями могут стать банки, сервисы хранения данных или операторы блокчейн-инфраструктуры.