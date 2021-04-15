Будущее
Евгения Евсеева

Две российские компании запланировали создать дата-центр на орбите Статьи редакции

RuVDS и Orbital Express считают, что такой дата-центр позволит безопасно хранить информацию.

10 10 комментариев
602 просмотров

RuVDS и Orbital Express подписали договор о совместном проведении эксперимента по запуску и эксплуатации центра обработки данных на орбите, пишут «Ведомости».

RuVDS оказывает крупным компаниям услуги по серверному хранению и обработке данных, Orbital Express — резидент «Сколково», разрабатывает систему запуска в космос спутников и полезной нагрузки.

Спутник-сервер планируют запустить на низкую околоземную орбиту в 2022 году на носителе «Союз» по тарифу компании «Главкосмос пусковые услуги» (входит в ГК «Роскосмос») — $15 тысяч за 1 кг. Сам спутник будет весить около 5 кг.

Дата-центр будет принимать и первично обрабатывать информацию с других космических аппаратов, что позволит отфильтровывать (и не передавать на Землю) например, некачественные снимки из космоса, пишет издание. Это оптимизирует расходы участников космической деятельности, считают авторы проекта.

RuVDS займётся подготовкой электронно-компонентной базы сервера и его программированием, Orbital Express — подготовкой к запуску и проведением лётных испытаний на орбите.

Авторы проекта говорят, что преимущество такого дата-центра — безопасность хранения информации. По их мнению, его пользователями могут стать банки, сервисы хранения данных или операторы блокчейн-инфраструктуры.

  • Вывести вывести на орбиту Земли группу спутников, на которых другие компании смогут хранить свои данные, хочет стартап Cloud Constellation. Компания привлекла более $100 млн инвестиций и планирует с Virgin Orbit запуск около десяти спутников в 2021 году.

#новость #космос #спутники

10 10 комментариев
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043f\u0443\u0442\u043d\u0438\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441"], "comments": 10, "likes": 4, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "future", "id": 234178, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Apr 2021 09:31:17 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrei Smirnovsky

1

Космомайор и туда доберется) Базовые станции то все равно на земле будут

Ответить

Michael Tantsura

1

Почему-то после этой новости захотелось перенести наш сервер с RuVDS в другое место.

Ответить

Lev Leviev

0

«преимущество такого дата-центра — безопасность хранения информации» 🤦‍♂️

Ответить

Lev Leviev

Lev
1

А бекапы будем хранить на земле, так будет безопасней, если цод потеряется в космосе.

Ответить

Чит Чат

0

Такая же новость была лет 5-ть назад, вроде как

Ответить

Антон Василик

0

Главное не забыть, что в космосе невозможно сделать охлаждение за счёт конвекции)
Только путём излучения.

Ответить

Ruslan Vafin

0

Спутник весит 5 кг. Ничего не перепутали?

Ответить

Alexander Klimanskiy

0

можно будет майнить в космосе?

Ответить

Dvesti50

0

Ближе к Луне, подальше от налоговой

Ответить

Артём Палённый

0

Так так, посмотрим на тон комментариев. Уверен, что будет сплошной негатив, а вот если бы это планировал Маск.. Ну вы понимаете)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IVI
Подписан
Отписаться
ИТ-бизнес поддержал возбужденное ФАС дело в отношении Яндекса
Представители ИТ-коалиции позитивно оценили новость о возбуждении ФАС дела в отношении Яндекс. Дело было возбуждено как…
0
М.Видео-Эльдорадо
Подписан
Отписаться
Вомбатизация, или зачем мы разработали собственную систему управления пайплайнами данных
Очень часто использование в разработке готовых инструментов становится неоптимальным решением. Так получилось и у нас.…
1
Friflex
Подписан
Отписаться
Играете в шахматы? Welcome на FinChess
Шахматы – это тренд. Шахматные онлайн-сервисы бьют собственные рекорды по популярности, весь мир посмотрел историю амер…
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Дмитрий Шепталин
за день
авито пробивает дно
Отправил камеру с помощью «Авито.Доставки» и мой профиль заблокировали
Вася Пражкин
за неделю
> сильной конкуренции > другой менталитет > большинство не разговаривает на английском Не ну кто знал, кто знал, что так будет. Так неожиданно..
«Додо пицца» объявила об уходе из Китая после пяти лет работы

Комментарии

Артём Палённый

Две российские компании…

Lev Leviev

Две российские компании…

Igor Igor

МТС. Анализ отчетности за 2020…

Michael Tantsura

Две российские компании…

greg chudnoff

Призрачная шаурма. Концепция…

Ivan Susanin

Джефф Безос и Тим Кук…

Dvesti50

Две российские компании…

useless uS

Призрачная шаурма. Концепция…

Чех в чешках

Призрачная шаурма. Концепция…

Igor Igor

МТС. Анализ отчетности за 2020…

useless uS

Призрачная шаурма. Концепция…

Alexander Klimanskiy

Две российские компании…

Александр Чернышов

Маржин колл в "Тинькофф…

Lev Leviev

Две российские компании…

greg chudnoff

Призрачная шаурма. Концепция…

Ruslan Vafin

Две российские компании…

useless uS

Призрачная шаурма. Концепция…

Murat Oshroev

Правительство и «Ростелеком…

Антон Василик

Две российские компании…

Чит Чат

Две российские компании…
null