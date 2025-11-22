Глава по безопасности в Figure заявил, что его уволили после отчётов о способности робота проломить череп человека

Он подал на компанию в суд.Роботы-гуманоиды Figure 02. Источник: FigureПо словам бывшего руководителя отдела безопасности Figure Роберта Грюнделя, он попытался предупредить гендиректора Бретта Эдкока, что роботы компании «достаточно сильны, чтобы сломать человеческий череп», а во время сбоя один из них «пробил 6-миллиметровую брешь в стальной двери холодильника». Якобы его уволили спустя несколько дней после этой жалобы.Грюндель также просил руководство не снижать требования в разработанной им «дорожной карте безопасности». Он представлял её двум потенциальным инвесторам, которые в итоге профинансировали компанию. Figure привлекла $1 млрд при оценке в $39 млрд в сентябре 2025 года.Представитель Figure в ответ заявил, что Грюнделя уволили «за плохую работу» и его обвинения ложны.В октябре 2025 года Figure представила третье поколение своего робота-гуманоида Figure 03. Он покрыт тканью, а в каждой руке встроена дополнительная камера Helix, которая позволяет ИИ-системе анализировать окружающую среду.#новости