Дубайский стартап Xpanceo с основателями из России и Украины показал новые прототипы «умных» линз

Xpanceo планирует разработать полностью функциональную линзу к концу 2026 года, а затем начнёт медицинские испытания.

Стартап в 2021 году основали российский предприниматель Роман Аксельрод и украинский учёный Валентин Волков. В июле 2025-го он привлёк $250 млн при оценке в $1,35 млрд. Раунд A возглавила гонконгская компания Opportunity Venture. В 2023-м на посевном этапе она вложила в стартап $40 млн.