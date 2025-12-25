Дубайский стартап Xpanceo с основателями из России и Украины показал новые прототипы «умных» линз

Он стал «единорогом» в июле 2025 года, когда компанию оценили в $1,35 млрд.Источник: AuganixXpanceo разрабатывает контактные линзы с функциями расширенной реальности (XR), мониторинга здоровья, ночного видения и зумом. На выставке UnitedXR Europe в Брюсселе он показал новые прототипы с беспроводными зарядными устройствами, а также версию для космонавтов.Беспроводная зарядка крепится к уху, как гарнитура. Уровень излучения сравним с Bluetooth-наушниками, заявляет компания.Прототип с носимым зарядным устройством и второй вариант беспроводной зарядки, на которую можно положить линзу (на столе). Источник: AuganixПрототип с микродисплеем отображает текст, изображения и графики зелёного цвета. Он обеспечивает обзор в 52°, потребляет 1-3 микроватта — в 100-300 раз меньше AR-очков.Линзы оснастили датчиками внутриглазного давления для выявления глаукомы, отслеживания уровня глюкозы, гормонов кортизола и тестостерона, витаминов группы B, D и E по слёзной жидкости.Прототип «умной» линзы. Источник: AuganixНовая версия для космонавтов интегрируется со шлемом, где находится источник питания, и поддерживает функцию дополненной реальности (AR). «Умные» линзы удобнее для использования в космосе, чем очки или сенсорные экраны, считают разработчики.Источник: AuganixXpanceo планирует разработать полностью функциональную линзу к концу 2026 года, а затем начнёт медицинские испытания.Стартап в 2021 году основали российский предприниматель Роман Аксельрод и украинский учёный Валентин Волков. В июле 2025-го он привлёк $250 млн при оценке в $1,35 млрд. Раунд A возглавила гонконгская компания Opportunity Venture. В 2023-м на посевном этапе она вложила в стартап $40 млн.#новости