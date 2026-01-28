Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Истории
Карьера
Путешествия
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
Будущее

Fauna Robotics представила «дружелюбного» робота-помощника, вдохновлённого WALL-E и другими персонажами мультфильмов

За $50 тысяч.

Источник здесь и далее: Fauna Robotics
  • Стартап из Нью-Йорка, основанный в 2024 году, представил робота-гуманоида Sprout. Его рост — 107 см, вес — 22,7 кг. Он обит мягким материалом, механические брови на голове двигаются и «выражают эмоции».

  • Дизайнеры вдохновлялись роботами из научно-фантастических мультфильмов — WALL-E, Бэймаксом и Рози Джетсон, рассказал гендиректор стартапа Роб Кокран.

Fauna Robotics представила «дружелюбного» робота-помощника, вдохновлённого WALL-E и другими персонажами мультфильмов
Источник: Fauna Robotics
Fauna Robotics представила «дружелюбного» робота-помощника, вдохновлённого WALL-E и другими персонажами мультфильмов

  • Робот предназначен для школ, больниц, супермаркетов, офисов и квартир. Пока компания не продаёт его клиентам для личного использования. Sprout могут приобрести исследователи, робототехники, компании и стартапы, чтобы настроить функции под себя. Стоимость — $50 тысяч (3,8 млн рублей по курсу ЦБ на 28 января 2026 года).

#новости

4
1
1
3 комментария