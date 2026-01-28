Fauna Robotics представила «дружелюбного» робота-помощника, вдохновлённого WALL-E и другими персонажами мультфильмов

За $50 тысяч.Источник здесь и далее: Fauna RoboticsСтартап из Нью-Йорка, основанный в 2024 году, представил робота-гуманоида Sprout. Его рост — 107 см, вес — 22,7 кг. Он обит мягким материалом, механические брови на голове двигаются и «выражают эмоции».Дизайнеры вдохновлялись роботами из научно-фантастических мультфильмов — WALL-E, Бэймаксом и Рози Джетсон, рассказал гендиректор стартапа Роб Кокран.Робот предназначен для школ, больниц, супермаркетов, офисов и квартир. Пока компания не продаёт его клиентам для личного использования. Sprout могут приобрести исследователи, робототехники, компании и стартапы, чтобы настроить функции под себя. Стоимость — $50 тысяч (3,8 млн рублей по курсу ЦБ на 28 января 2026 года).#новости