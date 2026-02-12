Китай провёл испытания многоразовой ракеты Long March-10A — первая ступень успешно приводнилась в море

Испытания также включали проверку системы аварийного спасения пилотируемого корабля «Мэнчжоу», предназначенного для доставки тайконавтов к китайской станции «Тяньгун».

В 2026 году Китай планирует провести запуски Long March-10A с выводом «Мэнчжоу» на орбиту, а к 2030‑му хочет организовать пилотируемую миссию на Луну с высадкой на поверхность спутника, отмечает издание.