Китай провёл испытания многоразовой ракеты Long March-10A — первая ступень успешно приводнилась в море

Её планируют использовать для запуска пилотируемых кораблей, в том числе в рамках лунной программы. Источник: CNSPACE Long March-10A — это сверхтяжёлая многоразовая ракета, разработанная Китайской академией технологий ракет-носителей. Её высота составляет 67 м, а диаметр — 5 м. Она оснащена пятью двигателями, которые работают на обогащённой кислородом смеси, пишет India Today.11 февраля 2026 года состоялся испытательный пуск ракеты с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. В ходе него первая ступень ракеты смогла «контролируемо» приводниться в море. В случае отсутствия критических повреждений её смогут использовать повторно.Испытания также включали проверку системы аварийного спасения пилотируемого корабля «Мэнчжоу», предназначенного для доставки тайконавтов к китайской станции «Тяньгун». В 2026 году Китай планирует провести запуски Long March-10A с выводом «Мэнчжоу» на орбиту, а к 2030‑му хочет организовать пилотируемую миссию на Луну с высадкой на поверхность спутника, отмечает издание.