Данила Бычков
Будущее

Toyota договорилась с Agility Robotics об использовании её гуманоидных роботов в сборке автомобилей RAV4

Они будут разгружать контейнеры с деталями.

Источник: The Verge
  • Соглашение заключили после завершения годичного испытания роботов Digit на производстве, пишет TechCrunch. Всего Agility Robotics поставит семь устройств — их будут использовать на заводе Toyota в Канаде.
  • Digit «достаточно мощные» для подъёма тяжёлых грузов, и их внедрение должно повысить эффективность на производстве, отметил президент Toyota в Канаде Тим Холландер.
  • Однако пока компания считает «ненадёжной» эту модель для работы рядом с людьми из-за риска нанесения травм, поэтому Digit будут работать на отдельной линии.
  • Роботов Digit уже используют логистические операторы, в том числе Amazon, GXO и Schaeffler. Помимо устройств Agility Robotics предоставляет собственное облачное ПО для управления парком роботов.

#новости #toyota

