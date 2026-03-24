«Бюро 1440» вывело на орбиту первые 16 спутников для развёртывания системы спутниковой связи

В компании отмечают: для запуска связи сначала нужно создать группировку спутников. Источник здесь и далее — «Бюро 1440»Запуск космических аппаратов состоялся 23 марта 2026 года в 20:24 мск, сообщило «Бюро 1440».На опорной орбите спутники отделились от носителя «Союз 2.1Б» и были взяты под управление центра управления полётами «Бюро 1440». После прохождения проверки и запуска бортовых систем спутники начнут движение на целевую орбиту, рассказали в компании. Впереди — этап развёртывания группировки, который потребует десятков запусков и увеличения числа аппаратов на орбите. Это сложный инженерный путь, связанный с технологическими рисками.Алексей Шелобков, гендиректор «ИКС Холдинга»К концу 2030 года группировка должна состоять из 292 спутников, а всего запустить планируют 383 спутника, писало РБК со ссылкой на черновик паспорта проекта.«Бюро 1440» — стартап, запущенный «Мегафоном» в 2020 году под первоначальным названием «Мегафон 1440». Проектом руководит Алексей Шелобков — глава «ИКС Холдинга» и входящего в него разработчика серверов и систем хранения данных Yadro.В марте 2022 года USM Алишера Усманова продала «ИКС Холдинг» его основателю Антону Черепенникову. При разделе активов холдингу перешёл и «Мегафон 1440», который переименовали в «Бюро 1440». С оператором подписали меморандум о сотрудничестве.В 2023 году «Бюро 1440» вывело на орбиту три тестовых спутника группировки «Рассвет-1». Позже в космос отправили ещё три аппарата «Рассвет-2», протестировав последовательную передачу данных между спутниками на расстоянии от 30 км до 1000 км. По данным РБК, скорость передачи данных на устройство составляет 12 Мбит/с, а задержка — 41 миллисекунду.В июле 2024 года стартап рассказал, что успешно протестировал терминалы лазерной связи собственной разработки. На сентябрь 2024 года он «находится на этапе подготовки к масштабированию и проработки технических и экономических условий подключения клиентов». Цель — увеличить долю домохозяйств, которым доступен высокоскоростной широкополосный доступ в интернет, до 97% к 2030 году и до 99% — к 2036 году.