NASA начало прямую трансляцию, во время которой корабль «Орион» облетит Луну в рамках миссии «Артемида-2»

Она должна продлиться несколько часов.Прямая трансляция полёта началась в 20:00 мск 6 апреля 2026 года и продлится до 04:45 мск 7 апреля, сообщало NASA. Время могут скорректировать. Смотреть трансляцию можно на YouTube-канале космического агентства, а также на NASA+, Netflix и в других американских онлайн-кинотеатрах.По плану, экипаж из четырёх человек — Рида Уайзмана, Виктора Гловера и Кристины Кох и Джереми Хансена — приблизится к Луне и обогнёт её обратную сторону без высадки на поверхность.Максимальное сближение со спутником Земли запланировано на 02:02 мск 7 апреля. По словам NASA, люди смогут впервые увидеть некоторые участки обратной стороны Луны невооруженным глазом. В это время центр управления полётами ожидает временной потери связи с экипажем.Примерное расписание полёта и трансляции. Согласно ему, корабль начнёт облёт Луны в 21:45 мск, связи с экипажем не будет около 40 минут. Источник: NASANASA запустило миссию «Артемида-2» в ночь на 2 апреля 2026 года. Это первый пилотируемый полёт к Луне с 1972 года. Миссия должна продлиться десять дней: после облёта Луны «Орион» вернётся на Землю — он должен приводниться в Тихом океане у побережья Сан-Диего.В ходе миссии экипаж проверит работу систем и оборудования, предназначенного для будущих космических экспедиций и высадки на Луну. Высадка на поверхность спутника запланирована в рамках миссии «Артемида-4» в 2028 году.Евгения Евсеева