Американский стартап Sabi, разрабатывающий головные уборы для преобразования мыслей в текст, вышел из «стелс-режима» — первое устройство планируют выпустить к концу 2026 года

Оно будут сканировать мозговую активность с помощью «десятков тысяч» сенсоров. Источник: WiredКомпания разрабатывает неинвазивные интерфейсы «мозг-компьютер» — шапки и бейсболки, которые смогут преобразовывать «внутреннюю речь» человека в текст на экране компьютера. Головные уборы Sabi будут работать за счёт электроэнцефалографии (ЭЭГ) — исследования мозговой активности с помощью сенсоров на коже головы, пишет Wired.Основная проблема такого метода — более слабые нейронные сигналы, чем при вживлении чипа под кожу. Для повышения точности Sabi планирует «резко» увеличить количество сенсоров в своих головных уборах. Обычно в устройствах на базе ЭЭГ используется до «нескольких сотен» сенсоров — в головных уборах Sabi их будет до 100 тысяч, отмечает издание.Сенсор для считывания мозговой активности. Источник: WiredЕщё одной сложностью становится расшифровка «внутренней речи» из-за «огромной вариативности» мыслительных процессов — даже если два человека собираются произнести одну и ту же фразу, их мозг будет работать по-разному.Для этого Sabi разрабатывает «базовую модель мозга» — ИИ-модель, обученную на нейронных данных большого количества людей. Стартап уже собрал больше 100 тысяч часов подобных данных от добровольцев. Компания нацелена на начальную скорость набора текста около 30 слов в минуту — медленнее, чем печатает большинство людей. По словам гендиректора Sabi Рахула Чхабра, со временем скорость будет увеличиваться. Первое устройство компания планирует выпустить к концу 2026 года.