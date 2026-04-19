Робот от Honor выиграл пекинский полумарафон среди человекоподобных роботов и побил мировой рекорд среди людей

Его время составило 50 минут и 26 секунд.Источник: ReutersРобот Lightning (в некоторых источниках — Flash) от китайского производителя смартфонов Honor преодолел дистанцию в 21,1 км за 50 минут и 26 секунд и побил мировой рекорд среди людей, который установил Джейкоб Киплимо в марте 2026 года — 57 минут и 20 секунд. Об этом пишет SCMP.По правилам соревнования, разные команды могли выставить одну и ту же модель, но с разными алгоритмами управления. Команды Honor с роботами Lightning заняли все три призовые места. Высота победившей модели — 169 см, вес — около 45 кг. Её адаптировали для перемещения по сложному рельефу местности на высоких скоростях.В первых соревнованиях в апреле 2025 года время победителя — робота Tiangong Ultra — составило 2 часа, 40 минут и 42 секунды. Тогда только шесть из 20 заявленных команд успешно довели своих роботов до финиша, напоминает Xinhua.В полумарафоне 2026 года участвовали более 100 команд, уточняет Reuters. Почти половина роботов преодолевала дистанцию автономно, а не с помощью дистанционного управления. Одновременно с роботами, по параллельной трассе, в забеге приняли участие около 12 тысяч человек.Ника Смирнова