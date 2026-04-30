Ракета-носитель «Союз-5» впервые стартовала с космодрома Байконур

Первая и вторая ступени отработали штатно.Источник: «Роскосмос»Пуск состоялся в 21:00 мск 30 апреля 2026 года, сообщили в «Роскосмосе». Это первый старт ракеты нового поколения в рамках лётно-конструкторских испытаний.По словам корпорации, первая и вторая ступени отработали штатно. Полезная нагрузка — «габаритно-массовый макет» — после выведения на расчётную суборбитальную траекторию упал в акватории Тихого океана.«Союз-5» — ракета-носитель среднего класса. Её создали в кооперации с Казахстаном в рамках проекта «Байтерек», пишет «Ъ». На первой ступени используют двигатель РД-171МВ, на второй — РД-0124МС.«Роскомос» заявил, что «Союз-5» оснащён «самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем». Среди её преимуществ в госкорпорации также называют двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 т) и «снижение удельной стоимости» её выведения.Источник: «Роскосмос»«Союз-5» планировали впервые запустить в 2022 году. Потом — в 2024 году, затем рассчитывали на готовность к запуску к концу 2025-го, в итоге пуск перенесли на 2026-й.Источник: «Роскосмос»