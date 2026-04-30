Таня Боброва
Будущее

Ракета-носитель «Союз-5» впервые стартовала с космодрома Байконур

Первая и вторая ступени отработали штатно.

Источник: «Роскосмос»
  • Пуск состоялся в 21:00 мск 30 апреля 2026 года, сообщили в «Роскосмосе». Это первый старт ракеты нового поколения в рамках лётно-конструкторских испытаний.
  • По словам корпорации, первая и вторая ступени отработали штатно. Полезная нагрузка — «габаритно-массовый макет» — после выведения на расчётную суборбитальную траекторию упал в акватории Тихого океана.
  • «Союз-5» — ракета-носитель среднего класса. Её создали в кооперации с Казахстаном в рамках проекта «Байтерек», пишет «Ъ». На первой ступени используют двигатель РД-171МВ, на второй — РД-0124МС.
  • «Роскомос» заявил, что «Союз-5» оснащён «самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем». Среди её преимуществ в госкорпорации также называют двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 т) и «снижение удельной стоимости» её выведения.
Источник: «Роскосмос»
#новости

101 комментарий