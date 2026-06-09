Илон Маск показал проект спутника AI1 для ИИ-вычислений в космосе

И рассказали о планах SpaceX по созданию орбитальной сети дата-центров. Источник: SpaceXSpaceX опубликовала 30-минутное интервью Илона Маска, в котором он рассказал о ходе разработке ракеты Starship, строительстве фабрики по производству чипов Terrafab совместно с Tesla, а также развитию орбитальных дата-центров для ИИ.В частности, Маск представил концепцию спутника для вычислений в космосе AI1. Согласно проекту, он должен быть оснащён двумя 70-метровыми солнечными панелями, которые позволяет ему поддерживать мощность от 120 кВт до 150 кВт. В середине аппарата разместят блок с процессорами и радиатор площадью 110 м² с защитой от микрометеоритов.Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен в отдельном интервью рассказал, что компания планирует использовать в спутниках AI1 чипы Nvidia.По словам Маска, орбитальная сеть дата-центров должна включать 1 млн аппаратов. Он отметил, что с учётом опыта создания системы Starlink, спутник для ИИ «будет проще разработать».Спутник для ИИ-вычислений — это, по сути, множество солнечных батарей, радиатор и оборудование для лазерной связи, но для него нужны сверхсложные антенны, которые есть в аппаратах Starlink.Илон МаскСолнечные батареи будут выпускать на заводе Gigasat в Бастропе (Техас), который SpaceX планирует расширить до 1,02 млн м².Проект завода Gigasat после расширения. Источник: SpaceXВ конце мая 2026 года SpaceX подала публичную заявку на IPO. Компания планирует привлечь $75 млрд и получить оценку $1,77 трлн. Размещение запланировано на 11 июня 2026 года, а торги бумагами начнутся на следующий день. Цена первичного размещения акций составит $135 за бумагу.Артур ТомилкоБудущее05.11.2025Google рассказала о планах по созданию центров обработки данных на околоземной орбите Похожий проект прорабатывает Nvidia. #новости #spacex