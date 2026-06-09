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Артур Томилко
Будущее

Илон Маск показал проект спутника AI1 для ИИ-вычислений в космосе

И рассказали о планах SpaceX по созданию орбитальной сети дата-центров.

Источник: SpaceX
Источник: SpaceX
  • SpaceX опубликовала 30-минутное интервью Илона Маска, в котором он рассказал о ходе разработке ракеты Starship, строительстве фабрики по производству чипов Terrafab совместно с Tesla, а также развитию орбитальных дата-центров для ИИ.
  • В частности, Маск представил концепцию спутника для вычислений в космосе AI1. Согласно проекту, он должен быть оснащён двумя 70-метровыми солнечными панелями, которые позволяет ему поддерживать мощность от 120 кВт до 150 кВт. В середине аппарата разместят блок с процессорами и радиатор площадью 110 м² с защитой от микрометеоритов.
  • Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен в отдельном интервью рассказал, что компания планирует использовать в спутниках AI1 чипы Nvidia.
  • По словам Маска, орбитальная сеть дата-центров должна включать 1 млн аппаратов. Он отметил, что с учётом опыта создания системы Starlink, спутник для ИИ «будет проще разработать».

Спутник для ИИ-вычислений — это, по сути, множество солнечных батарей, радиатор и оборудование для лазерной связи, но для него нужны сверхсложные антенны, которые есть в аппаратах Starlink.

Илон Маск
  • Солнечные батареи будут выпускать на заводе Gigasat в Бастропе (Техас), который SpaceX планирует расширить до 1,02 млн м².
Проект завода Gigasat после расширения. Источник: SpaceX
Проект завода Gigasat после расширения. Источник: SpaceX
  • В конце мая 2026 года SpaceX подала публичную заявку на IPO. Компания планирует привлечь $75 млрд и получить оценку $1,77 трлн. Размещение запланировано на 11 июня 2026 года, а торги бумагами начнутся на следующий день. Цена первичного размещения акций составит $135 за бумагу.
Артур Томилко
Будущее
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Похожий проект прорабатывает Nvidia.

Фото Unslpash 

#новости #spacex

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