SpaceX установила цену первичного размещения акций — $135 за бумагу

Решение объявить стоимость акций до начала сбора заявок инвесторов СМИ называют «практически беспрецедентным». Фото Getty Images Компания планирует разместить 555,6 млн акций, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Стоимость одной бумаги составит $135.При таких параметрах SpaceX сможет привлечь $75 млрд и получить оценку $1,77 трлн, отмечает Bloomberg. Размещение запланировано на 11 июня 2026 года, а торги бумагами начнутся на следующий день.Решение установить цену акций до начала приёма заявок инвесторов СМИ называют «практически беспрецедентным» для американского рынка. Большинство компаний обычно объявляют ценовой диапазон перед началом размещения — после оценки спроса на бумаги.SpaceX подала публичную заявку на IPO в конце мая 2026 года. Первичное размещение компания запланировала провести на Nasdaq под тикером SPCX, точную дату не называла. Bloomberg писало, что это может произойти 12 июня 2026-го.Аналитики Morningstar оценили компанию в $780 млрд. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе после размещения акции могут вырасти, но в долгосрочной у инвесторов «появится возможность приобрести бумаги по более привлекательным ценам».Артур ТомилкоИнвестиции21 маяSpaceX подала публичную заявку на проведение IPO — раскрыла данные об убытках и структуре управления, которая позволит Маску сохранить контроль после выхода на биржу Первичное размещение проведут на Nasdaq под тикером SPCX, но точную дату пока не назвали. #spacex #новости