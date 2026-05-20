SpaceX рассчитывает завершить покупку Cursor через 30 дней после выхода на биржу — Bloomberg

По данным агентства, IPO может состояться 12 июня 2026 года. Фото Bloomberg О планах SpaceX рассказали осведомлённые источники Bloomberg. По их словам, компания планирует закрыть сделку по покупке ИИ-стартапа Cursor через 30 дней после листинга своих акций на бирже.Компании заключили соглашение о сотрудничестве в апреле 2026 года. Оно среди прочего предусматривает для SpaceX возможность выкупа стартапа за $60 млрд. Если сделка не состоится, компания должна будет выплатить Cursor компенсацию в размере $10 млрд.По данным агентства, SpaceX собирается 20 мая 2026 года подать публичную заявку на проведение IPO. Первичное размещение акций должно пройти 11 июня, а 12 июня бумаги начнут торговаться на бирже.Источники СМИ заговорили о планах SpaceX провести IPO в конце 2025 года. Bloomberg в апреле 2026-го писало, что компания собирается получить оценку в $2 трлн. В начале февраля SpaceX объявила о покупке xAI и соцсети X. В результате сделки оценка компании составила $1,25 трлн.Cursor 19 мая 2026 года представил модель Composer 2.5 — в тестах она сопоставима c Opus 4.7 и GPT-5.5, но стоит примерно в 10 раз дешевле. Её построили на базе китайской Kimi 2.5.Артур Томилко