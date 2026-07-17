Китайский стартап EngineAI провёл турнир по боям гуманоидных роботов с призовым фондом около $1,5 млн

Все команды использовали роботов T800 от EngineAI, но могли вносить улучшения.Источник: @DramaAlertТурнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL) прошёл в китайском Шэньчжэне, пишет Global Times. В нём приняли участие 32 команды из разных стран. Среди них были представители университета Цинхуа, Чжэцзянского, Гонконгского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов.Все участники использовали одинаковую базовую модель робота — EngineAI T800. При этом команды могли устанавливать на них собственную броню и вносить инженерные улучшения, отмечает издание.Судьи оценивали точность атак, устойчивость, защиту, алгоритмы принятия решений и прочность конструкции. Мероприятие — первый этап в серии турниров URKL, которые будут идти до конца 2026 года, отмечает Athlon Sports. Призовой фонд составил 10 млн юаней — около $1,48 млн. Какая команда одержала победу — не уточняют.Основатель и гендиректор EngineAI Чжао Тунъян заявил, что подобные турниры помогают ускорить исследования и промышленное внедрение гуманоидных роботов, а также позволяют компании проверить системы баланса, амортизации и принятия решений.Ася КарповаБудущее19.03.2025EngineAI показал, как его робот PM01 «учит» танец с хореографом — одни посчитали движения «человеческими», другие усомнились в подлинности видео Робот стоит от $13,7 тысячи.#новости