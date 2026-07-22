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Данила Бычков
Будущее

Стартап сооснователя Neuralink получил в ЕС одобрение на коммерческое использование бионического глаза, который помогает пациентам частично восстановить зрение

Пока технология передаёт только чёрно-белое изображение.

Макс Ходак. Фото: Politico
Макс Ходак. Фото: Politico
  • Американский стартап Science Corp сооснователя Neuralink Макса Ходака получил европейскую сертификацию для устройства Prima — бионического глаза, предназначенного для пациентов с поздней стадией возрастной макулярной дегенерации, пишет Financial Times.
  • Система состоит из беспроводного имплантата, который устанавливают под сетчатку, а также специальных очков. Они направляют на имплантат инфракрасный свет, а тот преобразует его в электрические сигналы, позволяющие мозгу формировать изображение.
Источник: FT
Источник: FT
  • В клинических испытаниях Prima приняли участие 38 пациентов — после имплантации устройства 84% из них смогли различать и читать буквы, цифры и слова. Пока технология передаёт только чёрно-белое изображение, передачи цветного стартап планирует добиться «в будущем».
  • Первые коммерческие имплантации пройдут в Германии в «ближайшие месяцы», отмечает FT. В компании рассчитывают, что это поможет профинансировать разработку новых технологий. Стоимость процедуры не называют.
  • В 2016 году Макс Ходак вместе с Илоном Маском создал Neuralink, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером. В 2021 году он ушёл из компании и основал Science Corp.
Артур Томилко
Техника
Стартап сооснователя Neuralink Макса Ходака представил имплант для людей с проблемами зрения

Пока на людях его не тестировали — только на кроликах.

Фото Science Corp.

#новости #science_corp

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