Стартап сооснователя Neuralink получил в ЕС одобрение на коммерческое использование бионического глаза, который помогает пациентам частично восстановить зрение

Пока технология передаёт только чёрно-белое изображение. Макс Ходак. Фото: PoliticoАмериканский стартап Science Corp сооснователя Neuralink Макса Ходака получил европейскую сертификацию для устройства Prima — бионического глаза, предназначенного для пациентов с поздней стадией возрастной макулярной дегенерации, пишет Financial Times.Система состоит из беспроводного имплантата, который устанавливают под сетчатку, а также специальных очков. Они направляют на имплантат инфракрасный свет, а тот преобразует его в электрические сигналы, позволяющие мозгу формировать изображение.Источник: FTВ клинических испытаниях Prima приняли участие 38 пациентов — после имплантации устройства 84% из них смогли различать и читать буквы, цифры и слова. Пока технология передаёт только чёрно-белое изображение, передачи цветного стартап планирует добиться «в будущем».Первые коммерческие имплантации пройдут в Германии в «ближайшие месяцы», отмечает FT. В компании рассчитывают, что это поможет профинансировать разработку новых технологий. Стоимость процедуры не называют.В 2016 году Макс Ходак вместе с Илоном Маском создал Neuralink, которая занимается разработкой интерфейсов для прямой связи мозга с компьютером. В 2021 году он ушёл из компании и основал Science Corp.Артур ТомилкоТехника21.11.2022Стартап сооснователя Neuralink Макса Ходака представил имплант для людей с проблемами зрения Пока на людях его не тестировали — только на кроликах.#новости #science_corp