Минэкономразвития предложило увеличить лимит по переработкам и оплачивать их от 120 часов по двойному тарифу — РБК

Чтобы те, кто хотят работать больше, получили такую возможность.Минэкономразвития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс (ТК) с целью увеличить «гибкость рынка труда на фоне нехватки персонала», пишет РБК со ссылкой на материалы к законопроекту.Какие Минэкономразвития предлагает измененияУстановить лимит сверхурочной работы на уровне четырёх часов в день и 240 часов в год. Сейчас лимит — 120 часов в год, а перерабатывать можно не больше четырёх часов в течение двух дней подряд. Например, если сотрудник в один день отработал четыре часа сверхурочно, на следующий день нельзя оставлять его после работы.Оплачивать сверхурочную работу свыше 120 часов в двойном размере за каждый час работы. Сейчас работодатель обязан оплачивать первые два часа сверхурочной работы не менее чем в полуторном размере от заработной платы, последующие часы — не менее чем в двойном размере.Снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств. ТК не допускает отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. В отношении последних этот запрет предлагают снять — при условии согласия работника и двойной оплаты.Сократить срок уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя — с двух месяцев до одного. Если работник не согласен работать в новых условиях, работодатель обязан предложить ему другую работу, и по правилам при отказе трудовой договор расторгается по общим основаниям. Минэкономразвития предлагает в этой ситуации закрепить выплату дополнительной компенсации работнику в размере месячного заработка.Расширить список причин для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Ведомство предлагает дать работодателю право расторгнуть трудовой договор с сотрудником, если он не приходит на рабочее место в течение четырёх месяцев по неизвестным причинам. Кроме того, предлагается считать однократным грубым нарушением трудовых обязанностей хищение по месту работы.Установить срок отзыва работником заявления об увольнении по собственному желанию. Сделать это можно будет не позднее чем за три дня до окончания срока предупреждения об увольнении (две недели). По действующему законодательству такой срок не закреплен — отозвать заявление можно в любой день.Снять запрет на испытательный срок при приёме на работу лиц, лиц, впервые трудоустраивающихся по полученной специальности, в течение года после окончания учебного заведения. Сейчас испытательного срока для них нет. Нововведения направлены на то, чтобы дать возможность «больше работать людям, которые хотят этого», говорил глава ведомства Максим Решетников. При этом, по оценке Минэконмразвития, только 11% работающих сверхурочно получают оплату за дополнительные часы.#новости #переработка
Давно пора вернуть график 6/1 по 16 часов. А то придумали тут 5/2 по 8
9 часов рабочий день и обеденное время за свой счёт, все норм. С 8 до 6. Надо только потерпеть, в 2030 обещают прорывистый рывок и заживём.
Так это вам в Америку надо, там вы узнаете что и отпуска нет ещё
Поддерживаю! Готовы к труду и обороне!
Сделаем Россию великой снова!
Ну мы же прогрессивная страна. Можно перенять более лояльный азиатский график 996
в конечном итоге да, выходные только развращяют и отвлекают
И зарплаты оставить те же, во заживет народ.