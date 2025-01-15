Meta* уволит около 3600 сотрудников за «неэффективность»

Эти сокращения станут крупнейшими для компании после увольнений в 2022-м и 2023 годах.Meta* намерена уволить 5% сотрудников, пишет CNBC со ссылкой на служебную записку гендиректор компании Марка Цукерберга. Согласно последнему квартальному отчёту, в компании работает свыше 72 тысяч человек.В записке говорится о решении «как можно скорее расстаться с малоэффективными работниками». По словам Цукерберга, 2025 год будет для компании «насыщенным и напряжённым».Сотрудников, подпадающих под сокращения, уведомят об этом до 10 февраля 2025 года. Им выплатят выходные пособия, как компания делала ранее в таких случаях.AP Photo/David ZalubowskiВ 2022 году Meta* уволила 11 тысяч сотрудников — 13% штата, в 2023 году сократила 10 тысяч человек, или 11% штата.Увольнения в 2025 году отличаются от двух предыдущих раундов. Сейчас компания намерена заменить сотрудников с низкой производительностью новыми кадрами. Предыдущие сокращения были связаны с оптимизацией затрат и уменьшением общего числа работников, сообщил источник Axios. Сама компания о найме новых сотрудников не объявляла.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta
А неэффективных руководителей которые дохулиард всадили в метавселенную будем увольнять?
Ссылать на работу в Газпром Медиа
После запуска Metaverse Цукерберг стал в шесть раз богаче — СМИ
29.09.2024 09:39:00
В результате запуска интерактивного виртуального пространства Metaverse (Метавселенная) чистая стоимость активов главы корпорации Meta Марка Цукерберга выросла до $ 201 млрд.
Не они всадили, а им поручили всадить.
Цукера увольнять? Выглядело так, что это изначально его идея была, которую он считал гениальной, и нанял руководителей готовых за дохулиард изображать что это не дурь, а гениальность.
кто ж сам себя уволит
Таких нет у них. Есть богатый Буратино, который играется в метавселенную. Может себе позволить.