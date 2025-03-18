Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Телеграм
Право
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Карьера

МТС почти на месяц откроет в Санкт-Петербурге пространство для предпринимателей

Они смогут послушать лекции, поработать в коворкинге и пообщаться друг с другом.

  • Площадка называется «МТС Бизнес Хаб», она предназначена для совместной работы предпринимателей, пишет Forbes. Проект призван помочь развивать бизнес, делиться идеями и найти «полезные знакомства».
  • Первый хаб откроется в Санкт-Петербурге с 1 по 25 апреля 2025 года. В эти дни предприниматели смогут посетить лекции и забронировать для работы коворкинг и переговорные комнаты.
  • В будущем проект масштабируют и запустят в других городах.
  • На мероприятиях осветят «основные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается российский малый и средний бизнес». Выступят на них приглашённые эксперты и «лидеры» компаний вроде Ozon, «Яндекса», СДЭК и HeadHunter.

#новости #мтс

3
1
1
16 комментариев