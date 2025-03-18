МТС почти на месяц откроет в Санкт-Петербурге пространство для предпринимателей

Они смогут послушать лекции, поработать в коворкинге и пообщаться друг с другом.Площадка называется «МТС Бизнес Хаб», она предназначена для совместной работы предпринимателей, пишет Forbes. Проект призван помочь развивать бизнес, делиться идеями и найти «полезные знакомства».Первый хаб откроется в Санкт-Петербурге с 1 по 25 апреля 2025 года. В эти дни предприниматели смогут посетить лекции и забронировать для работы коворкинг и переговорные комнаты.В будущем проект масштабируют и запустят в других городах.На мероприятиях осветят «основные проблемы и вызовы, с которыми сталкивается российский малый и средний бизнес». Выступят на них приглашённые эксперты и «лидеры» компаний вроде Ozon, «Яндекса», СДЭК и HeadHunter.#новости #мтс