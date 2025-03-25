SuperJob начал тестировать «аукционы» — работодатели смогут открыто «торговаться» за соискателя

Перебивать предложения других компаний — по зарплате и условиям.SuperJob запустил пилот аукционной модели найма сотрудников на «ограниченную выборку», рассказала компания. Работодатели могут открыто «торговаться» и перебивать предложения своих конкурентов: повышая возможную зарплату или предлагая лучшие условия.При повышении зарплатного предложения каждый шаг на аукционе составляет не менее 5% от оффера, ограничений по сумме шага нет. Например, если кандидату сделали предложение на 100 тысяч рублей, другой работодатель может перебить его суммой от 105 тысяч рублей и выше.Кроме зарплаты компании могут выставить другие условия — например, гибкий или удалённый график работы, расширенный ДМС, программы обучения. Ограничений по количеству работодателей, которые участвуют в аукционе, нет.Время аукциона устанавливает та сторона, которая его инициирует (соискатель или работодатель), обычно это три рабочих дня, уточнили в SuperJob: «Этого, как правило, достаточно для принятия решения». При этом кандидат может принять наиболее интересный ему оффер в любой момент, необязательно ждать окончания «торгов».Скриншот SuperJob#новости #superjob