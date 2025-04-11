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Таня Боброва
Карьера

Google уволила «сотни сотрудников» в подразделении, которое занимается Android и Pixel

В начале 2025-го компания предлагала сотрудникам уйти по собственному желанию в рамках оптимизации.

  • О сокращениях, которые затронули подразделение Platforms and Devices, сообщило The Information. Материал приводят The Verge и 9to5Google.
  • В Google отметили, что с момента объединения команд устройств Pixel, ОС Android, браузера Chrome и других в подразделение Platforms and Devices в 2024 году компания сосредоточилась на том, чтобы стать «более проворной и работать эффективнее».
  • Эта цель включает сокращения в дополнение к программе добровольных увольнений, объявленной в январе 2025 года.
  • Тогда сотрудникам Platforms and Devices в США, которые не согласны с решением объединить команды, «испытывают сложности» с их ролями или не готовы к гибридному формату работы, предложили увольться с выходным пособием.
  • The Verge отмечало, что часто такие программы «добровольного ухода» могут быть предвестниками увольнений, если уйти решит недостаточное количество сотрудников. В Platforms and Devices работает около 25 тысяч человек, пишет Engadget.
Источник: Google / Engadget
Источник: Google / Engadget

#новости #google

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