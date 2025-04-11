Google уволила «сотни сотрудников» в подразделении, которое занимается Android и Pixel

В начале 2025-го компания предлагала сотрудникам уйти по собственному желанию в рамках оптимизации.О сокращениях, которые затронули подразделение Platforms and Devices, сообщило The Information. Материал приводят The Verge и 9to5Google.В Google отметили, что с момента объединения команд устройств Pixel, ОС Android, браузера Chrome и других в подразделение Platforms and Devices в 2024 году компания сосредоточилась на том, чтобы стать «более проворной и работать эффективнее».Эта цель включает сокращения в дополнение к программе добровольных увольнений, объявленной в январе 2025 года.Тогда сотрудникам Platforms and Devices в США, которые не согласны с решением объединить команды, «испытывают сложности» с их ролями или не готовы к гибридному формату работы, предложили увольться с выходным пособием.The Verge отмечало, что часто такие программы «добровольного ухода» могут быть предвестниками увольнений, если уйти решит недостаточное количество сотрудников. В Platforms and Devices работает около 25 тысяч человек, пишет Engadget.Источник: Google / Engadget#новости #google