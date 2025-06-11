Google расширила программу компенсаций за добровольное увольнение на подразделения поиска, рекламы и исследований

Подход стал альтернативой прямых сокращений.Сундар Пичай. Источник изображения: GoogleВ начале 2025 года Google запустила программу добровольного увольнения (Voluntary Exit Program). Она предусматривает выходное пособие тем, кто согласится покинуть компанию по собственному желанию. В апреле в рамках инициативы компания уволила «сотни сотрудников» в подразделении, занимающемся Android и Pixel.10 июня компания предложила компенсации за добровольный уход сотрудникам в США из подразделений поиска, рекламы, внутренней инженерной инфраструктуры, исследований и корпоративных коммуникаций, пишет CNBC.По словам главы подразделения Knowledge & Information (отвечает за поиск, рекламу и коммерческие продукты Google) Ника Фокса, программа рассчитана на тех, кто не чувствует себя на своём месте, не разделяет стратегию компании или не справляется с текущими задачами. Тем, кто вовлечён в работу и показывает хорошие результаты, он рекомендовал остаться.Google не первый раз проводит программу добровольных увольнений. В 2024 году компенсации предлагали сотрудникам аппаратного подразделения, HR, а также юридического и финансового отделов. По данным CNBC, им предлагали выплаты в размере трёх с половиной месячных окладов и ещё по одной неделе за каждый полный год работы в компании.Добровольные увольнения стали для Google способом сократить расходы на фоне роста инвестиций в ИИ. В рамках этой стратегии компания обновляет обучающие платформы, фокусируясь на практическом использовании ИИ-инструментов, отмечает издание.#новости #google