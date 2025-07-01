X назначила главой по продукту предпринимателя Никиту Бира — ранее он продал два своих стартапа компаниям Meta* и Discord

В 2022 году он предлагал владельцу соцсети Илону Маску сделать его вице-президентом продуктового отдела.«X — самая важная соцсеть в мире. Именно здесь зарождается интернет-культура и собираются самые влиятельные фигуры. <...> Спасибо Илону Маску и команде за приглашение поработать над продуктом, которым я живу и дышу», — написал Бир и добавил, что готов рассмотреть «суперталантливых» дата-сайентистов и менеджеров по продукту к себе в команду.В X от дополнительных комментариев журналистам отказались и указали на публичное приветственное сообщение Маска. Decrypt допускает, что приход Бира может «сигнализировать» о желании соцсети заняться в том числе интеграцией криптовалют на пути к становлению «приложением для всего».Обращаясь к Маску в 2022 году, Бир отмечал, что больше десяти лет развивал соцсервисы и верит, что у X есть всё, чтобы стать «главным в мире мессенджером, групповым приложением и инструментом для создания контента». После назначения Бир дописал: «Не сдавайтесь».Маск и Бир. Источник фото: ХНикита Бир — венчурный партнёр Lightspeed, а также консультант блокчейн-проекта Solana.С 2017 по 2021 год работал продакт-менеджером в Meta*. Также соосновал подростковый сервис для обмена комплиментами tbh, выкупленный Meta* в 2017 году, и соцсеть для школьников Gas, которую в 2023 году приобрёл Discord. Обе компании в итоге свернули продукты.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости