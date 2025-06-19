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Таня Боброва
Соцсети

X Илона Маска задумалась о банковских картах и сервисе для инвестиций на площадке

В рамках превращения соцсети в «приложение для всего».

  • По словам гендиректора соцсети Линды Яккарино, которые приводит Financial Times, пользователи смогут совершать все свои финансовые операции на площадке: будь то оплата пиццы или инвестиции.
  • Компания также изучала внедрение кредитной или дебетовой карты, возможно, уже в 2025 году. До этого соцсеть уже анонсировала на 2025 год запуск платёжного сервиса X Money, первым партнёром которого станет Visa.
  • По словам Яккарино, сначала X Money заработает в США, а после и в других странах. Сервис позволит «покупать товары, хранить деньги или переводить донаты авторам». Однако газета отмечает: «масштабный выход» на рынок финансовых услуг может быть связан с «обременительными» требованиями регуляторов.
  • Владелец соцсети Илон Маск ещё в 2023 году говорил, что хочет сделать из неё «приложение для всего». В июне 2025-го X запустила обновлённые личные сообщения XChat с поддержкой звонков, исчезающих сообщений и других функций.

#новости #x

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