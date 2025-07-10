Работают преимущественно в общепите, продажах и на складах, просят в среднем 76 тысяч рублей — исследование «Авито Работы» о зумерах на рынке труда

По данным сервиса, молодые люди готовы работать в одной компании больше пяти лет и получать образование в техникуме. Фото «РИА Новости» Исследование провели в июне 2025 года на основе собственных данных, открытых источников, а также онлайн-опроса среди 2000 россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Результатами компания поделилась с РБК.ЗарплатыСредние зарплатные ожидания у молодых людей составляют 76 тысяч рублей в месяц, оценили авторы исследования.Их размер зависит от стажа работы. Например, соискатели без опыта готовы согласиться на зарплату 66,4 тысячи рублей, с опытом до одного года — на 56,8 тысячи рублей, с опытом от года до трёх лет — на 77,7 тысячи рублей.Наиболее высокие ожидания у специалистов с опытом более пяти лет — они в среднем запрашивают зарплату в 108,5 тысячи рублей. По оценке исследователей, каждые два года стажа прибавляют 15-30 тысяч рублей к зарплатным ожиданиям.Молодые люди со средним образованием гибче в вопросах зарплаты, чем с высшим. А самые низкие ожидания у соискателей с неоконченным высшим.При этом работодатели готовы предложить кандидатам в возрасте 18-24 лет в среднем 68 тысяч рублей — на 14% ниже их запросов. Впрочем, зарплатные ожидания «завышены» у всех возрастных категорий, говорится в исследовании.По данным HeadHunter, которые сервис предоставил РБК, у молодых специалистов «высокий уровень удовлетворённости заработком». Около 45% «полностью довольны» зарплатой, 37% оценивают его «средне», 4% — «неудовлетворительно».ОтраслиНаибольшей популярностью у зумеров пользуются сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автомобильной техники, обрабатывающего производства, а также государственного и социального обеспечения, следует из данных «Авито Работы».В числе конкретных категорий с наибольшей долей активности молодых людей авторы исследования называют «обслуживающий персонал в общепите» (доля соискателей моложе 24 лет — 78%), «специалисты по продажам» (58%), «работники розничной торговли» (57%) и «работники складов» (45%).Показатели объясняют как относительной простотой входа в профессии, так и их высокой востребованностью на рынке труда в настоящий момент.К менее востребованными у молодёжи в «Авито Работе» относят отрасли сельского хозяйства, строительства и образования. Данные подтверждают и в HeadHunter.График работыНесмотря на распространённое мнение, что молодёжь «поголовно уходит в самозанятость и не хочет трудиться в найме», в реальности большинство по-прежнему работает по трудовому договору, говорят исследователи.При этом доля самозанятых среди молодых людей за последние три года выросла с 5,7% до 6,9%. Одновременно снизилась доля «устного трудоустройства» без оформления документов — 6,3% до 3,7%.Гибкий график работы — наиболее предпочитаемый у зумеров. На такие вакансии откликаются 47% соискателей в возрасте 18-24 лет. Чаще всего это позиции курьеров, водителей, администраторов салонов красоты и специалистов клиентской поддержки, отмечают в «Авито Работе».Авторы исследования также отвергают мнение, что зумеры «непостоянные» и часто меняют место работы. По их данным, 43% молодых людей в последние два года не меняли работодателя, а 42% опрошенных заявили, что готовы проработать больше пяти лет в компании, которая удовлетворяет их требованиям.В числе наиболее частых причин для увольнения зумеры называют «размер зарплаты», «отсутствие перспективы карьерного роста», «снижение интереса к выполняемой работе», а также «эмоциональное выгорание и усталость».В SuperJob со ссылкой на собственное исследование рассказали РБК, что каждого седьмого работодателя «раздражает, как легко зумеры меняют работы». Однако аналогичные «раздражающие» особенности рекрутеры 12 лет назад приписывали и миллениалам, отмечают в сервисе.#новости #исследования