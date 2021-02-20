С начала пандемии поиск таких предложений сильно вырос, говорят в компании.

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Сервис Marketplaces позволит 740 млн пользователей LinkedIn находить и заказывать услуги фрилансеров, рассказали два источника The Information, знакомых с вопросом. Он будет конкурировать с американским сервисом для поиска фрилансеров Upwork и израильским Fiverr.

LinkedIn хочет выйти на небольшой, но растущий рынок сервисов, которые связывают белых воротничков вроде разработчиков и бухгалтеров с заказчиками услуг. Рынок вырос на фоне пандемии Covid-19, поскольку люди искали новые способы заработка из дома, отмечает издание.

Компания планирует запустить сервис в сентябре 2021 года, пишет The Information. По словам одного из источников, Marketplaces будет похож на Fiverr, который позволяет клиентам искать услуги и сравнивать цены. Также сервис позволит публиковать вакансии для фрилансеров и отзывы, утверждает издание.

Сервис должен заменить ProFinder — функцию, которая позволяет пользователям публиковать предложения, на которые они хотели бы нанять фрилансеров. Но с помощью неё нельзя сравнить стоимость услуг и бронировать их на сайте, пишет издание.

Представитель LinkedIn заявила, что с начала пандемии компания наблюдает рост поисковых запросов и запросов на услуги у других пользователей, которые написали в профилях «открыты для сотрудничества» — в частности, в маркетинге, разработке ПО и дизайне.

«В будущем мы будем создавать новые способы делиться информацией об услугах, которые вы могли бы предлагать непосредственно через свой профиль LinkedIn», — добавили в пресс-службе. В Upwork и Fiverr отказались от комментариев.