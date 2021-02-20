LinkedIn создаст маркетплейс для поиска и заказа услуг фрилансеров — The Information Статьи редакции
С начала пандемии поиск таких предложений сильно вырос, говорят в компании.
Сервис Marketplaces позволит 740 млн пользователей LinkedIn находить и заказывать услуги фрилансеров, рассказали два источника The Information, знакомых с вопросом. Он будет конкурировать с американским сервисом для поиска фрилансеров Upwork и израильским Fiverr.
LinkedIn хочет выйти на небольшой, но растущий рынок сервисов, которые связывают белых воротничков вроде разработчиков и бухгалтеров с заказчиками услуг. Рынок вырос на фоне пандемии Covid-19, поскольку люди искали новые способы заработка из дома, отмечает издание.
Компания планирует запустить сервис в сентябре 2021 года, пишет The Information. По словам одного из источников, Marketplaces будет похож на Fiverr, который позволяет клиентам искать услуги и сравнивать цены. Также сервис позволит публиковать вакансии для фрилансеров и отзывы, утверждает издание.
Сервис должен заменить ProFinder — функцию, которая позволяет пользователям публиковать предложения, на которые они хотели бы нанять фрилансеров. Но с помощью неё нельзя сравнить стоимость услуг и бронировать их на сайте, пишет издание.
Представитель LinkedIn заявила, что с начала пандемии компания наблюдает рост поисковых запросов и запросов на услуги у других пользователей, которые написали в профилях «открыты для сотрудничества» — в частности, в маркетинге, разработке ПО и дизайне.
«В будущем мы будем создавать новые способы делиться информацией об услугах, которые вы могли бы предлагать непосредственно через свой профиль LinkedIn», — добавили в пресс-службе. В Upwork и Fiverr отказались от комментариев.
Принадлежащий Microsoft сервис LinkedIn получил $8,8 млрд выручки в 2020 году от подписок и продажи рекламы — рост на 20% год к году, пишет The Information. Лидеры рынка Upwork и Fiverr, по данным издания, вместе получили $550 млн выручки (+37%).
LinkedIn очень крутой инструмент! Требую разблокировки!
сервис с багами, так как спамят на почту, при этом отписаться не могу в почте и в приложение зайти не могу! вот такой круто сервис
А что в нем крутого? Разве что, если нужны выходы на международный рынок. А в России, если ты не дурак, к 30 годам тебя и так в твоей отрасли все знают. Как вы его используете?
Зачем вообще LinkedIn заблокировали? Кому он мешал?
Цитата от 2016 года...
Претензии Роскомнадзора достаточно просты: вопреки требованиям закона «О персональных данных» сеть LinkedIn так и не перенесла свои сервера на территорию России.
... и там дальше пояснения...
«Мы дважды направляли в LinkedIn запросы с требованием дать информацию об исполнении закона по локализации баз данных в России, — сообщил официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Они эти письма оставляли без внимания. В соответствии с требованиями закона мы обратились в Таганский районный суд города Москвы с требованием заблокировать сайт LinkedIn и выиграли процесс».
... а так же...
Но игнорирование требований закона -лишь часть из претензий к LinkedIn. Есть сведения о том, что сеть собирает и передает персональные данные пользователей без их согласия. Куда передает? Это большой вопрос, ответ на который может варьировать от банальных и довольно безобидных маркетинговых компаний до разного рода спецслужб.
Не самое крутое приложение. У них пока ещё много проблем. Две недели не смог войти и с поддержкой не смог связаться. Удалил.
Блоги компаний
Показать еще