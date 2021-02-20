Карьера
Таня Боброва

LinkedIn создаст маркетплейс для поиска и заказа услуг фрилансеров — The Information Статьи редакции

С начала пандемии поиск таких предложений сильно вырос, говорят в компании.

8 8 комментариев
615 просмотров

Сервис Marketplaces позволит 740 млн пользователей LinkedIn находить и заказывать услуги фрилансеров, рассказали два источника The Information, знакомых с вопросом. Он будет конкурировать с американским сервисом для поиска фрилансеров Upwork и израильским Fiverr.

LinkedIn хочет выйти на небольшой, но растущий рынок сервисов, которые связывают белых воротничков вроде разработчиков и бухгалтеров с заказчиками услуг. Рынок вырос на фоне пандемии Covid-19, поскольку люди искали новые способы заработка из дома, отмечает издание.

Компания планирует запустить сервис в сентябре 2021 года, пишет The Information. По словам одного из источников, Marketplaces будет похож на Fiverr, который позволяет клиентам искать услуги и сравнивать цены. Также сервис позволит публиковать вакансии для фрилансеров и отзывы, утверждает издание.

Сервис должен заменить ProFinder — функцию, которая позволяет пользователям публиковать предложения, на которые они хотели бы нанять фрилансеров. Но с помощью неё нельзя сравнить стоимость услуг и бронировать их на сайте, пишет издание.

Представитель LinkedIn заявила, что с начала пандемии компания наблюдает рост поисковых запросов и запросов на услуги у других пользователей, которые написали в профилях «открыты для сотрудничества» — в частности, в маркетинге, разработке ПО и дизайне.

«В будущем мы будем создавать новые способы делиться информацией об услугах, которые вы могли бы предлагать непосредственно через свой профиль LinkedIn», — добавили в пресс-службе. В Upwork и Fiverr отказались от комментариев.

Принадлежащий Microsoft сервис LinkedIn получил $8,8 млрд выручки в 2020 году от подписок и продажи рекламы — рост на 20% год к году, пишет The Information. Лидеры рынка Upwork и Fiverr, по данным издания, вместе получили $550 млн выручки (+37%).

#новость #linkedin

8 8 комментариев
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","linkedin"], "comments": 8, "likes": 4, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 211435, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 20 Feb 2021 12:30:32 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Yury Kotov

2

LinkedIn очень крутой инструмент! Требую разблокировки!

Ответить

Sergey Kit

Yury
2

сервис с багами, так как спамят на почту, при этом отписаться не могу в почте и в приложение зайти не могу! вот такой круто сервис

Ответить

Александр

Sergey
0

Может быть не сервис виноват а блокировки, я например не могу зарегистрироваться на Payoneer на одном из шагов оплаты происходит обращение к какому-то ресурсу и все виснет.

Ответить

Pavel Pavel

Yury
0

А что в нем крутого? Разве что, если нужны выходы на международный рынок. А в России, если ты не дурак, к 30 годам тебя и так в твоей отрасли все знают. Как вы его используете?

Ответить

Виктор Булов

0

Зачем вообще LinkedIn заблокировали? Кому он мешал?

Ответить

Иванка Сегодина

Виктор
0

Цитата от 2016 года...
Претензии Роскомнадзора достаточно просты: вопреки требованиям закона «О персональных данных» сеть LinkedIn так и не перенесла свои сервера на территорию России.

... и там дальше пояснения...
«Мы дважды направляли в LinkedIn запросы с требованием дать информацию об исполнении закона по локализации баз данных в России, — сообщил официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. — Они эти письма оставляли без внимания. В соответствии с требованиями закона мы обратились в Таганский районный суд города Москвы с требованием заблокировать сайт LinkedIn и выиграли процесс».

... а так же...
Но игнорирование требований закона -лишь часть из претензий к LinkedIn. Есть сведения о том, что сеть собирает и передает персональные данные пользователей без их согласия. Куда передает? Это большой вопрос, ответ на который может варьировать от банальных и довольно безобидных маркетинговых компаний до разного рода спецслужб.

Ответить

Andreas Lapueros

Виктор
0

Чтобы специалистов не сманивали, и так отток кадров большой )

Ответить

Илья Попов

0

Не самое крутое приложение. У них пока ещё много проблем. Две недели не смог войти и с поддержкой не смог связаться. Удалил.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

IPQuorum
Подписан
Отписаться
Снаряд от Александра Петрова и декорации за 4 миллиона: самые кассовые военные фильмы России
Ко Дню защитника Отечества основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева рассказала о том, как сн…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Новая айдентика для воронежского лесотехнического университета
В прошлом году мы рассказывали про 4 концепции новой айдентики для ВГЛТУ. В комментариях тогда поспорили и про идеи, и…
0
Яндекс.Маршрутизация
Подписан
Отписаться
За сколько окупится автоматическая маршрутизация для небольшого бизнеса со своей доставкой?
Если коротко, то при небольших объемах доставки внедрение Яндекс.Маршрутизации окупится за два-три месяца.
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман Александров
за день
Яндекс: Мы верим, что они исправились Амнистированные:
«Яндекс.Драйв» разблокирует аккаунты, ограниченные в сервисе за нарушения скорости
Алмаз Хамидуллин
за неделю
Промежуточное звено попросили на выход.
Петербургские дилеры Hyundai пожаловались на онлайн-торговлю машинами: говорят, что упадут доппродажи, и просят защиты

Комментарии

Mikhail Che

Ровер Perseverance прислал…

Dear Moscow,

Ровер Perseverance прислал…

Kelerius

Ровер Perseverance прислал…

Розарио Агро

Суд в Лондоне обязал Uber…

Денис Демидов

Ровер Perseverance прислал…

Vika Kaplina

Ровер Perseverance прислал…

Ivan Susanin

Мне понадобилась справка о двух…

Kelerius

Ровер Perseverance прислал…

Денис Демидов

Ровер Perseverance прислал…

Sultan Salautdinov

Customer support Яндекс Драйв…

Mikhail Che

Ровер Perseverance прислал…

Aleksandr Umnov

Ровер Perseverance прислал…

Kelerius

Ровер Perseverance прислал…

Николай Филимонов

Как я сделал бизнес после…

Stas Klymenko

Ровер Perseverance прислал…

Данил Дудник

Власти США на две недели…

Mikhail Bajenov

«Продукт тяжёлого времени…

Alex Ondre

Как подарить сотруднику подарок…

Kelerius

Продажи российских аптек за год…

Месье Никита

Ровер Perseverance прислал…
null