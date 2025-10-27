Amazon запланировала уволить до 30 тысяч корпоративных сотрудников — Reuters

Это может стать крупнейшим сокращением рабочих мест в компании с 2022 года, отмечает агентство.Источник: Amazon О сокращениях, которые могут начаться 28 октября 2025 года, рассказали три источника Reuters, знакомые с вопросом. Представитель Amazon отказался от комментариев.Агентство отмечает, что 30 тысяч человек — это чуть менее 10% от корпоративного штата компании в 350 тысяч работников, но небольшой процент от общего штата в 1,55 млн сотрудников.По словам источников, сокращения могут затронуть в том числе отдел кадров, подразделения, которые занимаются разработкой устройств и сервисов, и прочие.Как отмечает Reuters, глава компании Энди Джесси пытается уменьшить бюрократию в компании, в том числе за счёт сокращения количества менеджеров. Он, например, запустил анонимную линию жалоб на неэффективность, которая позволила внести более 450 изменений в процессы.В октябре 2025 года NYT рассказала о стратегии Amazon по автоматизации 75% процессов, связанных с хранением товаров на складах, сортировкой заказов и доставкой, и сокращению потенциальных рабочих мест.Таня БоброваAI17 июняГлава Amazon допустил сокращение штата в перспективе нескольких лет из-за развития ИИ-инструментов и призвал сотрудников учиться пользоваться ими Энди Джесси поделился с сотрудниками своими мыслями по поводу развития генеративного ИИ.#новости #amazon