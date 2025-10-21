The New York Times узнала о стратегии Amazon по автоматизации 75% процессов и сокращению потенциальных рабочих мест

К 2033 году компания планирует отказаться от найма 600 тысяч человек за счёт внедрения роботов. Роботы на складе Amazon. Фото: Getty ImagesРуководство Amazon считает, что компания находится на пороге «нового этапа» — массовой автоматизации рабочих мест, пишет The New York Times со ссылкой на корпоративные документы.По данным газеты, стратегия Amazon предполагает автоматизацию 75% всех процессов, связанных с хранением товаров на складах, сортировкой заказов и доставкой. Конкретные сроки достижения этой цели издание не называет.В компании предполагают, что внедрение роботов позволит избежать найма дополнительно 600 тысяч человек до 2033 года. К 2027-му Amazon планирует отказаться от создания 160 тысяч новых рабочих мест в США.По оценкам компании, которые приводит The New York Times, автоматизация сэкономит около 30 центов на хранении и доставке каждого товара. В 2025-2027 годах это позволит сократить расходы на $12,6 млрд.Лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года Дарон Аджемоглу в разговоре с газетой отметил, что как только Amazon найдёт способ «эффективно автоматизировать процессы», её примеру последуют и другие. В результате «один из крупнейших работодателей США может превратиться в разрушителя рабочих мест», резюмировал он.Из документов также следует, что Amazon ожидает негативной реакции в связи со своими планами по сокращению рабочих мест, поэтому прорабатывает меры для улучшения имиджа. Например, рассматривает возможность участия в «общественных проектах» и отказа от терминов «автоматизация» и «ИИ».Комментируя материал The New York Times, в Amazon заявили, что данные газеты не отражают в полной мере общую стратегию компании, а также опровергли наличие правил «по избеганию определённых терминов».Артур ТомилкоТехника5 июняThe Information узнало о планах Amazon по тестированию роботов-гуманоидов для доставки заказов Они будут передвигаться на фургонах Rivian и доносить посылки до двери.В июне 2025 года глава Amazon Энди Джесси в ходе выступления перед сотрудниками допустил сокращение штата в перспективе нескольких лет из-за развития ИИ-инструментов и призвал учиться пользоваться ими. По данным The New York Times, сейчас в компании работает около 1,2 млн человек.#новости #amazon