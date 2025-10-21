Популярное
Артур Томилко
Карьера

The New York Times узнала о стратегии Amazon по автоматизации 75% процессов и сокращению потенциальных рабочих мест

К 2033 году компания планирует отказаться от найма 600 тысяч человек за счёт внедрения роботов.

Роботы на складе Amazon. Фото: Getty Images
  • Руководство Amazon считает, что компания находится на пороге «нового этапа» — массовой автоматизации рабочих мест, пишет The New York Times со ссылкой на корпоративные документы.
  • По данным газеты, стратегия Amazon предполагает автоматизацию 75% всех процессов, связанных с хранением товаров на складах, сортировкой заказов и доставкой. Конкретные сроки достижения этой цели издание не называет.
  • В компании предполагают, что внедрение роботов позволит избежать найма дополнительно 600 тысяч человек до 2033 года. К 2027-му Amazon планирует отказаться от создания 160 тысяч новых рабочих мест в США.
  • По оценкам компании, которые приводит The New York Times, автоматизация сэкономит около 30 центов на хранении и доставке каждого товара. В 2025-2027 годах это позволит сократить расходы на $12,6 млрд.
  • Лауреат Нобелевской премии по экономике 2024 года Дарон Аджемоглу в разговоре с газетой отметил, что как только Amazon найдёт способ «эффективно автоматизировать процессы», её примеру последуют и другие. В результате «один из крупнейших работодателей США может превратиться в разрушителя рабочих мест», резюмировал он.
  • Из документов также следует, что Amazon ожидает негативной реакции в связи со своими планами по сокращению рабочих мест, поэтому прорабатывает меры для улучшения имиджа. Например, рассматривает возможность участия в «общественных проектах» и отказа от терминов «автоматизация» и «ИИ».
  • Комментируя материал The New York Times, в Amazon заявили, что данные газеты не отражают в полной мере общую стратегию компании, а также опровергли наличие правил «по избеганию определённых терминов».
Артур Томилко
Техника
The Information узнало о планах Amazon по тестированию роботов-гуманоидов для доставки заказов

Они будут передвигаться на фургонах Rivian и доносить посылки до двери.

Робот Digit от Agility Robotics, которого Amazon уже использует на складах
  • В июне 2025 года глава Amazon Энди Джесси в ходе выступления перед сотрудниками допустил сокращение штата в перспективе нескольких лет из-за развития ИИ-инструментов и призвал учиться пользоваться ими. По данным The New York Times, сейчас в компании работает около 1,2 млн человек.

#новости #amazon

