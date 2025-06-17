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Таня Боброва
AI

Глава Amazon допустил сокращение штата в перспективе нескольких лет из-за развития ИИ-инструментов и призвал сотрудников учиться пользоваться ими

Энди Джесси поделился с сотрудниками своими мыслями по поводу развития генеративного ИИ.

Источник: Noah Berger / Getty Images / CNBC
Источник: Noah Berger / Getty Images / CNBC
  • Он отметил, что компания активно разрабатывает и внедряет ИИ-сервисы — например, речь про помощника Alexa+, функции для покупок вроде Lens и Buy for Me и другие. Всего в разработке у компании более 1000 ИИ-сервисов и приложений.
  • Но несмотря на «большой прогресс» в этом направлении Amazon, пишет топ-менеджер, всё ещё находится в начале этого пути. Он убеждён, что то, как люди работают и живут, изменят ИИ-агенты: «Таких агентов будут миллиарды, в каждой компании и в каждой области».
  • Они позволят Amazon увеличить скорость, с которой компания сможет внедрять инновации для клиентов, и фокусироваться на стратегии, а не рутине. Внедрение ИИ-сервисов и агентов изменит способ выполнения работы, и в ближайшие несколько лет компания ожидает, что это приведёт к сокращению общей численности офисного персонала.
  • Джесси призвал сотрудников интересоваться ИИ, обучаться, использовать нейросети и экспериментировать с ними, когда это возможно.
  • Глава Amazon не первый говорит о необходимости владеть ИИ-инструментами. Например, гендиректор Uber Дара Хосровшахи сетовал, что «недостаточное количество» сотрудников сервиса знают, как «конструктивно использовать ИИ». А глава Shopify Тоби Лютке заявлял: владение ИИ должно быть «базовым навыком».

#amazon #новости

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