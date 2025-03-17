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Евгения Евсеева
Техника

Amazon выпустит линейку устройств под новую Alexa+ c ИИ-возможностями

Их покажут осенью 2025 года.

  • Это будет «премиальная» техника, рассказал Bloomberg

    Панос Панай, который возглавляет подразделение, отвечающее в Amazon за Alexa, «умные» колонки Echo и другие устройства.

  • По словам Паная, Amazon обновит всё: начиная от «начинки» устройств и заканчивая дизайном и материалами, из которых они сделаны. Одинаковое внимание получит техника «от базового до фирменного уровня». Динамики станут звучать «лучше», увеличится время автономной работы.

  • «Я хочу, чтобы каждый продукт, который мы выпускаем, был идеальным», — заявил Панай, впрочем, не углубляясь в подробности.

  • В линейку могут войти очки дополненной реальности и устройство, «которое можно будет носить на запястье». «Самое важное» — чтобы у клиентов было больше поводов пользоваться Alexa. Если для этого нужно будет выпустить нового домашнего робота — это сделают. То же самое касается и смартфона: пока планов его выпускать нет, но такую возможность Панай не исключает.

  • В центре экосистемы будет находиться новая ОС для Alexa+ на базе ИИ, которую анонсировали в феврале 2025 года. Новое ПО повысит «интеллектуальный уровень» всех устройств с обновлённой голосовой помощницей — даже тех, что «вышли полвека назад».


#новости #amazon #alexa

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