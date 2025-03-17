Amazon выпустит линейку устройств под новую Alexa+ c ИИ-возможностями

Это будет «премиальная» техника, рассказал Bloomberg Панос Панай, который возглавляет подразделение, отвечающее в Amazon за Alexa, «умные» колонки Echo и другие устройства.

По словам Паная, Amazon обновит всё: начиная от «начинки» устройств и заканчивая дизайном и материалами, из которых они сделаны. Одинаковое внимание получит техника «от базового до фирменного уровня». Динамики станут звучать «лучше», увеличится время автономной работы.

«Я хочу, чтобы каждый продукт, который мы выпускаем, был идеальным», — заявил Панай, впрочем, не углубляясь в подробности.

В линейку могут войти очки дополненной реальности и устройство, «которое можно будет носить на запястье». «Самое важное» — чтобы у клиентов было больше поводов пользоваться Alexa. Если для этого нужно будет выпустить нового домашнего робота — это сделают. То же самое касается и смартфона: пока планов его выпускать нет, но такую возможность Панай не исключает.