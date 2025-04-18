Гендиректор Uber: «недостаточное количество» из 30 тысяч сотрудников компании знают, как «конструктивно» использовать ИИ

Он не единственный среди руководителей ИТ-компаний выступает за активное использование нейросетей в работе.Источник: Michele Tantussi / Getty Images / FortuneГлава Uber Дара Хосровшахи выступил в Университете Брауна в США, пишет Business Insider. Он призвал перестать воспринимать ИИ как «вещь для технарей» и начать рассматривать его как инструмент, который нужен всем.Он отметил, что, например, Uber — «высокотехнологичная компания с 30 тысячами сотрудников», но «недостаточное количество» из них знают, как «конструктивно использовать ИИ».По словам Хосровшахи, компания планирует внедрять программы обучения для сотрудников по использованию ИИ. А обучение по использованию ИИ-агентов для написания кода «станет абсолютной необходимостью в Uber в течение года».Издание отмечает, что Хосровшахи не первый среди руководителей ИТ-компаний, кто не просто поддерживает, а даже настаивает на использовании ИИ в работе.Например, в апреле 2025 года глава Shopify Тоби Лютке заявил работникам, что «правильное» применение ИИ — навык, которому нужно учиться. И прежде чем просить о расширении штата, нужно доказать, что сотрудники не справляются с задачами даже при помощи ИИ.#новости #uber