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Таня Боброва
Мнения

Гендиректор Uber: «недостаточное количество» из 30 тысяч сотрудников компании знают, как «конструктивно» использовать ИИ

Он не единственный среди руководителей ИТ-компаний выступает за активное использование нейросетей в работе.

Источник: Michele Tantussi / Getty Images / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ffortune.com%2F2025%2F04%2F16%2Fuber-ceo-dara-khosrowshahi-degrees-gen-z-hard-soft-skills%2F&postId=1934831" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Fortune</a>
Источник: Michele Tantussi / Getty Images / Fortune
  • Глава Uber Дара Хосровшахи выступил в Университете Брауна в США, пишет Business Insider. Он призвал перестать воспринимать ИИ как «вещь для технарей» и начать рассматривать его как инструмент, который нужен всем.
  • Он отметил, что, например, Uber — «высокотехнологичная компания с 30 тысячами сотрудников», но «недостаточное количество» из них знают, как «конструктивно использовать ИИ».
  • По словам Хосровшахи, компания планирует внедрять программы обучения для сотрудников по использованию ИИ. А обучение по использованию ИИ-агентов для написания кода «станет абсолютной необходимостью в Uber в течение года».
  • Издание отмечает, что Хосровшахи не первый среди руководителей ИТ-компаний, кто не просто поддерживает, а даже настаивает на использовании ИИ в работе.
  • Например, в апреле 2025 года глава Shopify Тоби Лютке заявил работникам, что «правильное» применение ИИ — навык, которому нужно учиться. И прежде чем просить о расширении штата, нужно доказать, что сотрудники не справляются с задачами даже при помощи ИИ.

#новости #uber

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