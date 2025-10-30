YouTube запустил программу добровольного увольнения в обмен на компенсацию

Вместо прямых сокращений.Такая программа действует в Google — материнской компании YouTube — с начала 2025 года. В апреле в рамках инициативы компания уволила «сотни сотрудников» в подразделении, занимающемся Android и Pixel.Теперь программу расширят на YouTube, пишет Business Insider: размер выходных пособий не уточняют, но компенсацию предлагают за добровольный уход тем, кто «хочет искать новые вызовы».Сама же компания проведёт внутреннюю реорганизацию и поделится на три команды. Первая будет отвечать за продукты для подписки, вторая — за продукты для зрителей, третья — за продукты для авторов. В рамках реорганизации увольнять никого не собираются.Эти изменения — подготовка YouTube к «будущему, ориентированному на ИИ», объяснил глава сервиса Нил Мохан.Артур ТомилкоИнвестиции3чОтчёт Alphabet за квартал: выручка впервые превысила $100 млрд, облачные технологии принесли на 34% больше за счёт спроса на ИИ Акции компании после закрытия торгов выросли на 7,75%.#новости #youtube