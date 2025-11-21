Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани стал гендиректором компании

До этого он возглавлял совет директоров.Винченцо Трани. Источник: «Делимобиль»Совет директоров «Делимобиля» назначил Трани на должность гендиректора компании, сообщила та. Он вступил в должность с 21 ноября 2025 года — сроком на пять лет. Владимир Садовин, возглавлявший «Делимобиль» с мая 2025 года, продолжит работать в компании и осредоточится на проектах, связанных с развитием цепочек поставок, Deliparts и международном развитии бизнеса.Трани перейдёт на пост гендиректора с позиции председателя совета директоров, которую, в свою очередь, займёт Григорий Чораян.По словам Трани, его переход к операционному управлению — «стратегический шаг, необходимый для возвращения компании на траекторию эффективного роста».Винченцо Трани основал «Делимобиль» в 2015 году в Москве. На 2025 год сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Тольятти, Челябинске, Туле и Уфе.#новости #делимобиль