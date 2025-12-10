Популярное
Евгения Евсеева
Карьера

OpenAI наняла гендиректора Slack Дениз Дрессер на роль директора по выручке

Она должна помочь компании нарастить выручку от бизнес-клиентов.

Источник: Getty Images
  • Дрессер стала гендиректором Slack в 2023 году, до этого она 12 лет работала в Salesforce. В OpenAI она займёт должность chief revenue officer — директора по выручке, пишет Bloomberg.
  • В первую очередь она будет отвечать за стратегию получения выручки от корпоративных клиентов. Назначение Дрессер на эту должность — попытка компании расширить внедрение своих продуктов в бизнес-среде, отмечает Bloomberg.
  • Издание пишет: OpenAI необходимо быстро нарастить выручку, чтобы оправдать инвестиции на разработку нейросетей — она как минимум запланировала потратить $1,4 трлн на инфраструктуру для ИИ. TechCrunch отмечает, что роль Дрессер — «ключевая» для фирмы, если та намерена стать прибыльной.
  • По данным Wired, временным гендиректором Slack станет её директор по продукту Роб Симэн.

#новости #openai

