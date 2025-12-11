В Coca-Cola сменится гендиректор — Джеймс Куинси уйдёт в отставку после девяти лет работы

Он стал главой компании в 2017-м, а уйдёт в 2026 году. Джеймс Куинси. Источник: BloombergВ конце марта 2026 года его сменит операционный директор компании Энрике Браун, сообщила пресс-служба Coca-Cola.Куинси работает в компании с 1996 года, в 2017 году он стал её гендиректором, а в 2019-м — председателем совета директоров. После отставки он перейдёт на должность исполнительного председателя.Как отмечает Bloomberg, под руководством Куинси акции Coca-Cola выросли более чем на 60%. Также он добился расширения ассортимента Coca-Cola — например, в него добавились кофе и спортивные напитки.Куинси также изменил стратегию и операционную модель компании, чтобы создать её «более гибкой», отметили в пресс-службе Coca-Cola.#новости #cocacola