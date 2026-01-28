Amazon уволит ещё около 16 тысяч сотрудников

Осенью 2025 года компания объявила о сокращении 14 тысяч.Источник: Amazon Компания работает над уменьшением бюрократии и устранением лишних должностей. Новые сокращения затронут около 16 тысяч мест. Большинству сотрудников в США дадут 90 дней на поиск новой позиции внутри компании. Тем, кто её не найдёт или не захочет продолжать работать в Amazon, дадут выходное пособие, помогут с трудоустройством (как — не уточнили), медстраховкой и прочим.В октябре 2025 года источники Reuters рассказали, что Amazon запланировала уволить до 30 тысяч корпоративных сотрудников. Тогда же компания подтвердила сокращение штата на 14 тысяч человек.Некоторые из вас [сотрудников] могут подумать, что у нас новая тенденция — объявлять о массовых сокращениях каждые несколько месяцев. Но таких планов у нас нет.Бет Галетти, старший вице-президент AmazonКак отмечает Bloomberg, глава компании Энди Джесси неоднократно говорил о необходимости сократить количество менеджеров после массового найма персонала во время пандемии.Он также призывал сотрудников учиться пользоваться ИИ-инструментами, развитие которых в перспективе нескольких лет может привести к сокращению штата.На 30 сентября 2025 года в Amazon работало около 1,57 млн человек, большинство — на складах, уточняет агентство. Общий штат корпоративных сотрудников — около 350 тысяч человек.#новости #amazon