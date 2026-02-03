PayPal назначил гендиректором теперь уже бывшего главу HP Энрике Лореса — акции упали на 20%

И на 20:57 мск торгуются на отметке $41,78 за штуку. Лорес. Источник фото: ReutersЭнрике Лорес сменит Алекса Крисса и будет также значиться президентом PayPal. В должность вступит с 1 марта 2026 года. До этого времени обязанности главы будет исполнять финансовый и операционный директор Джейми Миллер.Совет директоров PayPal принял такое решение, проанализировав положение и конкурентоспособность бизнеса. «Прогресс» был, но темп, в котором PayPal его добивалась, не отвечал ожиданиям. По мнению совета, «дальновидность» Лореса и 30 лет опыта в сфере технологий и коммерции должны дать компании новый толчок.Крисс перешёл в PayPal в 2023 году из американского финтеха Intuit. При назначении компания назвала его «лидером нового поколения», который «сможет годами двигать PayPal вперёд». В релизе она поблагодарила его за работу и в частности за вклад в развитие BNPL-бизнеса («купи сейчас, оплати потом») и сервиса быстрых мобильных платежей Venmo.Лорес шесть лет пробыл президентом и гендиректором HP (та преемника ещё не выбрала). Параллельно с этим он занимал место в совете директоров PayPal, а с июля 2024 года значился его председателем. Место независимого председателя займёт Дэвид Дорман.Источник: Yahoo FinanceВ четвёртом квартале 2025 года PayPal выручила $8,68 млрд — на 3,7% больше год к году. Аналитики ожидали, что выручка составит $8,8 млрд. Чистая прибыль — $1,44 млрд против $1,12 млрд годом ранее.#новости #paypal