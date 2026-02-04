Alphabet откроет новый офис в Индии и наймёт до 20 тысяч сотрудников на фоне усложнившегося процесса получения рабочих виз в США — Bloomberg

У компании уже есть примерно 14 тысяч работников в стране. Источник: The KeywordМатеринская компания Google запланировала значительное расширение своего присутствия в Индии — она может более чем вдвое увеличить количество сотрудников в стране, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Alphabet арендовала небоскрёб для открытия нового офиса в технологическом центре Индии — Бангалоре. Кроме того, компания приобрела опционы ещё на два офисных здания, отмечает издание. Из 190 тысяч сотрудников компании по всему миру около 14 тысяч уже работают в Индии.Численность персонала американских технологических компаний, включая Google, Meta*, Apple, Amazon, Microsoft и других, в Индии выросла на 16% за последние 12 месяцев, что стало крупнейшим скачком за три года.Индия становится всё более важным направлением для американского ИТ-бизнеса на фоне ужесточения визовой политики в США, подчёркивает Bloomberg. Google уже разместила «сотни» новых вакансий в Бангалоре — от разработчиков чипов и специалистов по машинному обучению до инженеров для YouTube.В сентябре 2025 года президент США Дональд Трампа инициировал реформу визовой программы H-1B. За въезд в страну по этой визе ввели сбор в $100 тысяч.H-1B — неиммиграционная виза в США, которая позволяет американским работодателям нанимать иностранных работников в сферах, где обычно нужны технические знания — ИТ, математика, инженерия, медицина. Всего в стране проживают более 730 тысяч обладателей визы H-1B и около 550 тысяч членов их семей.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #индия #alphabet