Гендиректор Boston Dynamics Роберт Плейтер покинет должность после шести лет работы во главе разработчика роботов

И 30 лет в компании.Источник: David L. Ryan/The Boston Globe via Getty Images / The VergeПервым об этом сообщило издание A3 со ссылкой на служебную записку топ-менеджера сотрудникам. По его данным, Плейтер покинет компанию 27 февраля 2026 года. На время поиска нового руководителя обязанности гендиректора будет исполнять финансовый директор Аманда Макмастер.Плейтер работает в Boston Dynamics более 30 лет, должность гендиректора он занимает с 2020 года, напоминает The Verge. Тогда он сменил на этом посту основателя компании Марка Райберта.При Плейтере, например, компания перешла под контроль Hyundai, выпустила полностью электрического человекоподобного робота Atlas и договорилась о его тестах на заводах нового владельца.В Boston Dynamics назвали Плейтера «иконой мировой робототехники» и отметили, что он превратил компанию «из небольшой научно-исследовательской лаборатории в успешный бизнес».Райберт основал Boston Dynamics в 1992 году, «вскоре» к нему присоединился Плейтер, говорится на сайте. В 2013 году компанию купила Alphabet, владелец Google. В 2017-м она перешла под контроль SoftBank, а затем — Hyundai. Среди разработок Boston Dynamics — робот Atlas, робособака Spot, роботизированная платформа для складов Stretch. Валерия ИльинаТехника27.07.2025Паяют, потеют и готовят яйца пашот: что уже умеют боты-гуманоиды и к чему их готовят разработчики из Boston Dynamics и Tesla От редакцииТекст обновлён 20 октября 2025 года.Амбиций много — тушить с их помощью пожары, покорять космос и постигать смысл жизни.#новости #bostondynamics