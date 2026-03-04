Популярное
Евгения Евсеева
Карьера

«Меню красивое, но готовить повар не умеет»: резюме теряют ценность на фоне засилья нейрослопа — Business Insider

Их всё чаще генерируют и приукрашивают с помощью нейросетей.

Источник: Flickr 
Источник: Flickr 
  • Крупные компании всё чаще перестают требовать резюме — так, например, поступает разработчик ПО для управления расходами Expensify, пишет Business Insider. Вместо этого компания просит кандидатов ответить на вопросы. Похожим образом поступает Automattic, которому принадлежат WordPress и Tumblr.
  • Как отмечает издание, компании всё больше обращают внимание на энтузиазм и навыки кандидата, а не его дипломы и прошлый опыт работы. Например, платформа электронной коммерции Gumroad просит соискателей написать сопроводительное письмо и рассказать, почему они хотят работать в компании и над какими проектами трудились ранее.
  • По словам основательницы платформы для рекрутинга Twill Мишель Волберг, резюме «ничего не стоит» — особенно в эпоху некачественных резюме, составленных при помощи ИИ. Она провела аналогию с рестораном, где меню красивое, а готовить никто не умеет.
  • Из-за ИИ-инструментов, помогающих «обмануть» работодателя, компаниям приходится искать другие способы оценки кандидатов. Например, LinkedIn предлагает кандидатам подтвердить указанные в их профиле умения с помощью прохождения тестов. Также она сопоставляет описания профилей и вакансий, побуждая откликаться только на те, что им больше подходят, а не рассылать резюме всем подряд.
  • Из-за массовой «подделки» резюме подрывается «доверие» между кандидатом и работодателем: последний нанимает сотрудника, но только со временем узнаёт, что тот ничего не умеет.
Ника Смирнова
Карьера
«Персонализированное сопроводительное — красный флаг»: в LinkedIn поспорили о том, что нужно современным рекрутерам, из-за выступления главы отдела по подбору «Хантфлоу»

Узнали, что думает по поводу критики сам спикер — Елизавета Малышева.

Источник: Сергей Попов

