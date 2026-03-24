Epic Games уволит 1000 сотрудников на фоне снижения активности игроков в Fortnite

Компания «тратит значительно больше, чем зарабатывает».Источник: Epic GamesГлава Epic Games Тим Суини объявил о масштабных сокращениях, которые затронут 1000 сотрудников. Его письмо опубликовали на официальном сайте. Увольнения произойдут на фоне снижения активности игроков в Fortnite, начавшегося в 2025 году.Какой процент штата затронут сокращения, не ясно, пишет Reuters. Издание отмечает, что это вторая крупная волна увольнений в компании за последние три года: в сентябре 2023-го Epic Games сократила 16% штата — около 900 человек, писало Bloomberg.По словам Суини, потеря интереса аудитории к онлайн-экшену привела к тому, что Epic «тратит значительно больше, чем зарабатывает». Анонсированные сокращения и экономия $500 млн за счёт пересмотра подрядчиков, трат на маркетинг и закрытия части вакансий, позволят корпорации стабилизировать финансовое положение.Руководитель отметил, что на текущую обстановку дел компании в том числе повлияли меньшие продажи консолей по сравнению с предыдущим поколением и большая конкуренция на рынке игр.Увольнения не связаны с заменой разработчиков на ИИ, заявил Тим Суини. Однако в Epic Games знают, что использование таких технологий может повысить продуктивность сотрудников и хотят, чтобы как можно больше умелых специалистов использовало их.В корпорации нацелены усовершенствовать Fortnite, добавляя в неё интересный сезонный контент, улучшая геймплей и проводя разные ивенты. Ещё одна цель компании — ускорить создание инструментов для разработчиков, обеспечив стабильность и функциональность по мере перехода от Unreal Engine 5 и UEFN к UE6.Сотрудники, попадающие под увольнения, получат выходное пособие, в которое входит сумма, аналогичная как минимум четырём месяцам стандартной зарплаты. Epic также продлит бывшим коллегам оплачиваемую медицинскую страховку.Из-за сложившейся ситуации корпорация также закроет режимы Festival Battle Stage, Ballsitic и Rocket Racing в Fortnite. Первые два отключат 16 апреля 2026 года, а третий — в октябре.