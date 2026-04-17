Сооснователь Netflix Рид Хастингс в июне 2026 года уйдёт с поста председателя совета директоров компании

После почти 30 лет работы. Источник: ShutterstockВ июне 2026 года истекает срок полномочий Хастингса — он решил не переизбраться, пишет The Wall Street Journal. Вместо этого он сосредоточится на благотворительности и других проектах.Хастингс вместе с Марком Рэндольфом соосновал Netflix в 1997 году — сначала как прокат DVD «по почте». С 1999-го по 2023 год Хастингс был гендиректором компании. После обязанности руководителей взяли на себя Тед Сарандос и Грег Питерс.Об уходе Хастингса Netflix объявила вместе с финансовыми результатами за первый квартал 2026 года: выручка составила $12,25 млрд против $12,05 млрд в четвёртом квартале 2025-го.Чистая прибыль выросла на 83% — до $5,28 млрд. В Netflix объяснили рост увеличением количества подписчиков и выручки от рекламы, а также повышением цен..На фоне новостей акции Netflix упали на 9,64%. На на момент публикации заметки они стоят по $97,4. Евгений Делюкин