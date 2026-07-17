Нидерландская ASML в качестве бонуса предоставит всем сотрудникам пакеты акций на €20 тысяч — на фоне рекордных продаж из-за «бума ИИ»

Но получить их смогут только те, кто проработает в компании до 1 января 2030 года.Источник: ASMLАкции начнут предоставлять с 1 января 2027 года, но окончательно они перейдут сотрудникам только через три года, пишет Bloomberg.По данным нидерландского издания Eindhovens Dagblad, ASML, выпускающая литографические машины для производства передовых чипов, потратит на бонусы сотрудникам около €900 млн. Всего в компании работают 44,5 тысячи сотрудников: 23,5 тысячи в Нидерландах, остальные — в зарубежных офисах.ASML стала одной из компаний, выигравших от «огромных» расходов на инфраструктуру для ИИ, отмечает Bloomberg. Выручка производителя во втором квартале 2026 года, завершившемся в июне, составила €9,3 млрд, чистая прибыль — €2,9 млрд.Решение руководства ASML о выплате бонусов последовало за аналогичными шагами со стороны некоторых производителей чипов. Например, в мае 2026-го Samsung согласилась выделить на бонусы сотрудникам 10,5% операционной прибыли в виде акций — в среднем около $340 тысяч.ASML — единственная компания, освоившая технологию EUV-литографии для производства наиболее передовых микрочипов путём «печати» с помощью экстремального ультрафиолетового излучения. Её оборудование стоимостью около $250 млн используют все производители современных чипов, включая TSMC, Intel и Samsung.#новости #asml