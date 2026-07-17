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Данила Бычков
Карьера

Нидерландская ASML в качестве бонуса предоставит всем сотрудникам пакеты акций на €20 тысяч — на фоне рекордных продаж из-за «бума ИИ»

Но получить их смогут только те, кто проработает в компании до 1 января 2030 года.

Источник: ASML
Источник: ASML
  • Акции начнут предоставлять с 1 января 2027 года, но окончательно они перейдут сотрудникам только через три года, пишет Bloomberg.
  • По данным нидерландского издания Eindhovens Dagblad, ASML, выпускающая литографические машины для производства передовых чипов, потратит на бонусы сотрудникам около €900 млн. Всего в компании работают 44,5 тысячи сотрудников: 23,5 тысячи в Нидерландах, остальные — в зарубежных офисах.
  • ASML стала одной из компаний, выигравших от «огромных» расходов на инфраструктуру для ИИ, отмечает Bloomberg. Выручка производителя во втором квартале 2026 года, завершившемся в июне, составила €9,3 млрд, чистая прибыль — €2,9 млрд.
  • Решение руководства ASML о выплате бонусов последовало за аналогичными шагами со стороны некоторых производителей чипов. Например, в мае 2026-го Samsung согласилась выделить на бонусы сотрудникам 10,5% операционной прибыли в виде акций — в среднем около $340 тысяч.
  • ASML — единственная компания, освоившая технологию EUV-литографии для производства наиболее передовых микрочипов путём «печати» с помощью экстремального ультрафиолетового излучения. Её оборудование стоимостью около $250 млн используют все производители современных чипов, включая TSMC, Intel и Samsung.

#новости #asml