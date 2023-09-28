Bloomberg: Epic Games сократила 16% штата — около 900 человек Статьи редакции
Судя по всему, у компании реструктуризация.
- О том, что в Epic Games произошло массовое сокращение, сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
- Компания сократила около 900 сотрудников, то есть 16% своего штата. По каким причинам это произошло, пока неизвестно.
- Руководство Epic Games объявило сотрудникам о сокращении 28 сентября 2023 года. До этого несколько работников сообщили, что их отключили от корпоративного Slack.
- Уволенные сотрудники получат выходное пособие за шесть месяцев и медицинские льготы. В ближайшее время Epic Games проведёт собрание со всеми сотрудниками, на котором обсудит ситуацию.
- Шрайер назвал такое количество сокращённых сотрудников «колоссальным». Он сообщил, что поделится другими подробностями позже. В Epic Games пока не объявляли об увольнениях публично.
- Компания также продаст музыкальный сервис Bandcamp, который приобрела в марте 2022-го, сообщили источники. Покупателем выступит Songtradr. Кроме того, Epic выделит маркетинговую компанию SuperAwesome в самостоятельную структуру.
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Чтобы и дальше иметь возможность раздавать по четвергам бесплатно игры
бесплатные игры это плохо?
Если это приводит к сокращениям в компании - да.
Пойду заберу игруху🙈
А по пятницам увольнять людей
А был бы он человеком как все нормальные люди и использовал in-app покупки, то и сидел бы в $$$ кэше как и все.
Но нет же, решил на ценах демпинговать.
Просто ЦА Warface в школу пошла и финансы просели
Ps. Никаких претензий к ВФ, сам пару лет катал
это оказалось интересней
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-22/russia-plans-huge-defense-spending-hike-in-2024-as-war-drags-on?srnd=premium-europe
Epic fail
Досудились с Apple
16% штата - это даже на проблему не тянет. Ребята просто пользуются хорошим моментом почистить штат от балласта и влить свежую кровь.