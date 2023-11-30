Карьера
Артур Томилко

Microsoft получит место «наблюдателя без права голоса» в обновлённом совете директоров OpenAI Статьи редакции

Илья Суцкевер больше не будет входить в управляющий орган, его дальнейшая работа в компании «обсуждается».

  • Сэм Альтман официально восстановлен в должности генерального директора OpenAI, говорится в письме сотрудникам, с которым ознакомилось The Verge. Мира Мурати, которая кратковременно возглавляла компанию после увольнения Альтмана, вернётся на должность технического директора. Пост президента компании снова займёт Грег Брокман.
  • В обновлённый состав совета директоров войдёт Microsoft. Компания получит место «наблюдателя без права голоса». Свои места также сохраняют бывший министр финансов США Ларри Саммерс, соучредитель Quora Адам Д'Анджело (он входил в совет и на момент увольнения Альтмана) и бывший содиректор Salesforce Брет Тейлор.
  • До этого источники The Information сообщали, что OpenAI не планирует приглашать в совет директоров инвесторов, включая Microsoft (владеет 49%). По их словам, в компании считают, что присутствие в совете членов, имеющих экономический интерес, может скомпрометировать её.
  • Сооснователь и главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер больше не будет входить в совет директоров, отметил Альтман. При этом он подчеркнул, что не испытывает «никакой неприязни» и надеется, что Суцкевер продолжит свою работу в компании.
Сэм Альтман, фото OpenAI
  • Совет директоров OpenAI рассказал об увольнении Сэма Альтмана и его уходе из совета 18 ноября 2023 года. Врио главы компании стала Мира Мурати, но после требований инвесторов вернуть Альтмана её заменил сооснователь Twitch Эмметт Шир.
  • В качестве причины для увольнения компания назвала «недостаточную откровенность» Альтмана. При этом ни Шир, ни глава Microsoft Сатья Наделла так и не поняли, какие конкретные проблемы вынудили совет пойти на эту меру, отмечал Insider. Сотрудники получили два объяснения от соучредителя Ильи Суцкевера: якобы Альтман «дал двоим людям один и тот же проект» и высказал двоим членам совета противоположные мнения об одном из сотрудников.
  • Вслед за Альтманом компанию покинули сооснователь OpenAI Грег Брокман и трое старших исследователей. Оба учредителя и другие ушедшие из проекта сотрудники (имена не называли) почти сразу присоединились к исследовательской команде Microsoft.
  • Вернуть сооснователей и распустить совет призывал штат: письмо с требованиями подписало около 700 работников OpenAI из примерно 770. В противном случае они грозились уйти в Microsoft. Тогда же Суцкевер признался, что сожалеет о причастности к действиям совета.
  • 22 ноября 2023 года OpenAI написала в Х, что достигла «принципиальной договорённости» с «новым» советом директоров о возвращении Альтмана на должность гендиректора.

#новости #альтман #openai

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18 комментариев
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 дед Мазай и гигазайцы
место «наблюдателя без права голоса»
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Юный Жопошник
Илья Суцкевер больше не будет входить в совет директоров

Вот кто все замутил!

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t t

А теперь самое время Маску его переманить.

Он когда-то его выманил из Гугла, чтобы основать OpenAI.

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Слегка Придурковатый

"скомпроментировать"

Артур, тебе двойка. Завтра чтоб пришёл с родителями.

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Вадим Д.

Не-не, мы только посмотреть (-:

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дед Мазай и гигазайцы

Наблюдатель от Microsoft (мысленно):

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Невероятный Блондин

Илюша, к твоим услугам были знания обо всех переворотах в истории, но ты пренебрег. А мог бы спросить у ChatGPT

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Жошы хан
> включая Microsoft (владеет 49%)
> В противном случае они грозились уйти в Microsoft
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Александр Кайт

Благородство Альтмана не знает границ)

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Алеоп

«присутствие в совете членов, имеющих экономический интерес, может скомпроментировать её»
Да лана? Там весь совет экономически заинтересован.
Благотворители блин

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дед Мазай и гигазайцы

Опять про члены... Они там что, совсем на порнушке кукнулись?

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Алеоп

Ну хорошо, что в этой тусовке Тима Кука нет, а то бы сразу: «Кто сказал члены?!»

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Anton Okhrimenko

"наблюдателя без права голоса" - как назвать куколдом и сохранить высокий уровень дипломатического общения.
Браво!

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Александр Озерцов

Майкрософт потихоньку забирает власть, я правильно понимаю?

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Марат

майки и я забираем власть, тоже сижу наблюдатель с дивана

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Artemy

Путч подавлен.

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Подментованный кот
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ЯжПрограммист

И все поверили что раньше они не наблюдали за происходящим в совете. А фраза "без права голоса" должна донести что рычагов влияния на совет у них тоже нет. Все прозрачно! Не бойтесь! OpenAI не находится под управлением Microsoft, все хорошо.

Пользователи: А ну ладно...

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15 комментариев
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